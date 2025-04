Após a classificação da Luana Silva, o Brasil voltou a brilhar em Bells Beach nesta quinta-feira (24). O brasileiro Filipe Toledo superou o australiano George Pittar e avançou para as oitavas de final na etapa da WSL. Além dele, Yago Dora e Samuel Pupo também garantiram a vaga. Número 1 do mundo, Ítalo Ferreira foi eliminado no round 3, assim como Alejo Muniz e João Chianca, que deixam a competição.

Nas baterias iniciais do round 3, na quarta-feira (23), Miguel Pupo já havia sido eliminado e não disputará mais a etapa de Bells Beach. O brasileiro não conseguiu nota suficiente (13.50) para superar o havaiano Seth Moniz, com um somatório de 15.70.

A surpresa do dia de competições foi a eliminação precoce de Ítalo Ferreira, líder do ranking mundial da WSL, ainda no round 3 da etapa. O brasileiro perdeu para o surfista convidado, o australiano Xavier Huxtable, que superou o veterano por muito: 13.66 a 9.67.

Ítalo Ferreira em ação na etapa de Bells Beach (Foto: Ed Sloane/WSL)

Confira quadro final do round 3 masculino

Bateria 1: Ethan Ewing (AUS) 15.00 x Ryan Callinan (AUS) 12.80

Bateria 2: Connor O'Leary (JPN) 13.43 x Marco Mignot (FRA) 12.33

Bateria 3: Kanoa Igarashi (JPN) 16.10 x Liam O'Brien (AUS) 14.33

Bateria 4: Miguel Pupo (BRA) 13.50 x Seth Moniz (HAV) 15.70

Bateria 5: Jordy Smith (AFS) 19.96 x Imaikalani deVault (HAV) 12.17

Bateria 6: Crosby Colapinto (EUA) 11.50 x Joel Vaughan (AUS) 11.97

Bateria 7: Cole Houshmand (EUA) 8.17 x Morgan Cibilic (AUS) 12.17

Bateria 8: Leonardo Fioravanti (ITA) 14.70 x Alan Cleland (MEX) 14.10

Bateria 9: Ítalo Ferreira (BRA) 9.67 x Xavier Huxtable (AUS) 13.66

Bateria 10: Matthew McGillivary (AFS) 13.27 x Griffin Colapinto (EUA) 14.60

Bateria 11: Rio Waida (IND) 8.00 x Samuel Pupo (BRA) 14.66

Bateria 12: Barron Mamiya (HAV) 11.76 x Ian Gentil (HAV) 13.50

Bateria 13: Yago Dora (BRA) 12.46 x Alejo Muniz (BRA) 11.73

Bateria 14: Jake Marshall (EUA) 18.33 x João Chianca (BRA) 15.74

Bateria 15: Filipe Toledo (BRA) 15.60 x 11.90 George Pittar (AUS)

Bateria 16: Jack Robinson (AUS) 16.13 X Jackson Bunch (HAV) 14.77