Los Angeles anuncia sede do surfe nos Jogos Olímpicos de 2028

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 anunciou na última terça-feira (15) a sede do surfe das Olimpíadas. A competição será na praia de Trestles, na cidade de São Clemente. As ondas da região são conhecidas pelos atletas, já que fazem parte de alguns torneios do mundial.

Havia a possibilidade das disputas serem em uma piscina artificial — seria a primeira vez que o dispositivo seria usado em uma olimpíada — mas, com a confirmação, a possibilidade caiu. O Brasil é o país com mais medalhas olímpicas na modalidade, somando três conquistas no total.

Ondas de Trestles será palco das olimpíadas (Foto: Sean Rowland/WSL)

Fernando Aguerre, presidente da (Associação Internacionl de Surfe), agradeceu à organização pela escolha das ondas de Trestles:

— Após o incrível sucesso do surfe nas Olimpíadas de Paris, e conversando com muitos atletas do mundo, sabíamos que qualquer lugar para Los Angeles teria que apresentar as melhores ondas, não há dúvidas de que esse local é Trestles. Gostaríamos de agradecer à equipe organizadora de LA28 e ao Comitê Olímpico Internacional pela compreensão e apoio às melhores condições para os surfistas.

Desempenho dos brasileiros em Trestles

O brasileiro Filipe Toledo mora com a família em São Clemente. Em 2017, a praia fez parte do calendário regular da WSL (Liga Mundial de Surfe) e os brasileiros Felipe Toledo e Silvana Lima foram vencedores na etapa. Desde 2021, apraia define o campeonato do Circuito Mundial. Gabriel Medina e Felipe Toledo já conquistaram mais de um título na região.

Filipe Toledo comemora vitória em Trestles, na temporada de 2017 (Foto: Sean Rowland/WSL)

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 acontecem entre 14 e 30 de julho de 2028. É a terceira vez que Los Angeles sedia uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão.