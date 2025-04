WSL: Filipe Toledo reencontra Ian Gouveia em El Salvador; veja as baterias

El Salvador, na América Central, recebe a quarta etapa da temporada da World Surf League (WSL). O torneio, realizado na praia de Punta Roca, começa nesta quarta-feira (2) e tem janela até o dia 12 de abril , contando com a participação de onze brasileiros. Dois deles se enfrentarão pela segunda etapa consecutiva logo na estreia. O evento será transmitido pelo SporTV3.

Repetindo o duelo de Peniche, em Portugal, o bicampeão mundial Filipe Toledo enfrentará Ian Gouveia no Round 1, ao lado do mexicano Alan Cleland.

Duelos masculinos da WSL em El Salvador

Italo Ferreira na etapa de Peniche, em Portugal. (Foto: Laurent Masurel/World Surf League)

Italo Ferreira, atual líder do ranking, terá pela frente, na estreia, o surfista local Bryan Perez e o australiano George Pittar. Yago Dora fará sua primeira bateria contra os havaianos Jackson Bunch e Ian Gentil. Alejo Muniz, Edgar Groggia, João Chianca, Deivid Silva e os irmãos Miguel e Samuel Pupo também lutarão pelo título em Punta Roca.

Baterias femininas

Luana Silva em Peniche, Portugal (Foto: Manel Geada/World Surf League)

Luana Silva será a única representante brasileira entre as mulheres, já que Tatiana Weston-Webb decidiu se afastar da temporada para cuidar da saúde mental. Luana enfrentará a australiana Tyler Wright e a costa-riquenha Brisa Hennessy.

A etapa de El Salvador é a quarta da temporada e marca a metade do caminho até o corte do tour. Após as etapas de Bells Beach, Gold Coast e Margaret River, apenas 22 homens e 10 mulheres seguirão na disputa pelo título.

Round 1 - Masculino

1 Rio Waida (IND) Connor O’Leary (JAP) Alejo Muniz (BRA) 2 Jack Robinson (AUS) Joao Chianca (BRA) Edgar Groggia (BRA) 3 Barron Mamiya (HAW) Ramzi Boukhiam (MAR) Samuel Pupo (BRA) 4 Yago Dora (BRA) Jackson Bunch (HAW) Ian Gentil (HAW) 5 Ethan Ewing (AUS) Marco Mignot (FRA) Levi Slawson (EUA) 6 Italo Ferreira (BRA) George Pittar (AUS) Bryan Perez (SLV) 7 Filipe Toledo (BRA) Ian Gouveia (BRA) Alan Cleland (MEX) 8 Griffin Colapinto (EUA) Cole Houshmand (EUA) Matthew McGillvray (AFS) 9 Kanoa Igarashi (JAP) Seth Moniz (HAV) Imaikalani deVault (HAV) 10 Leonardo Fioravanti (ITA) Liam O’Brien (AUS) Crosby Colapinto (EUA) 11 Jordy Smith (AFS) Joel Vaughan (AUS) Ryan Callinan (AUS) 12 Miguel Pupo (BRA) Jake Marshall (EUA) Deivid Silva (BRA)

Round 1 - Feminino