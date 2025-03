Tatiana Weston-Webb anuncia pausa no surfe para cuidar da saúde mental

A surfista Tatiana Weston-Webb anunciou nesta quinta-feira (27) que fará uma pausa no Circuito Mundial de Surf. A atleta irá focar em cuidar de sua saúde mental. A atleta identificou sinais de desgaste emocional, que evoluíram para um burnout - síndrome de esgotamento profissional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Não tem sido um momento fácil para mim. Tenho imensa gratidão por tudo o que alcancei no surfe até aqui e pelo apoio que sempre recebi dos meus patrocinadores, equipe e torcida. Cada conquista foi fruto de um trabalho intenso e coletivo. Nos últimos tempos, percebi que precisava olhar com mais atenção para minha saúde emocional. O desgaste emocional e físico nos últimos tempos foram sinais claros de que era hora de pausar e me reconectar comigo mesma — revelou a atleta.

Tatiana Weston-Webb em competição da WSL (Foto: Pat Nolan/World Surf League)

— A pausa não é um fim, mas um recomeço. Sei que, com o apoio de todos, voltarei ao mar mais forte, mais consciente e mais apaixonada do que nunca — completou.

continua após a publicidade

➡️ NBA House retornará ao Brasil durante as finais da NBA 2024/25

Durante a pausa, Tatiana Weston-Webb irá trabalhar com a equipe multidisciplinar para focar na recuperação e equilíbrio, além de dar mais tempo para a família. A surfista também busca dedicar um tempo para incentivar outras pessoas a cuidarem de si.

Tatiana Weston-Webb foi a primeira surfista a conquistar uma medalha olímpica para o Brasil no surfe, feito conquistado nos Jogos de Paris 2024. Ela é considerada uma das principais atletas da geração.

continua após a publicidade

Outros atletas já fizeram pausa no surfe

A atleta não é a primeira surfista a anunciar uma pausa para cuidar da saúde mental. Há um ano, Felipe Toledo, então bicampeão mundial, também anunciou que não iria participar do circuito mundial. Gabriel Medina tomou a mesma decisão em 2022, ficando cinco meses fora das competições.

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb (Foto: Divulgação / COB)

Outras atletas também já precisaram deixar o esporte de lado, como a octacampeã Stepanhie Gilmore, que tirou um ano sabático para focar na saúde mental. Já Clarissa Moore se retirou do circuito após os Jogos Olímpicos de Paris.

Conquistas de Tatiana Weston-Webb