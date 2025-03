Yago Dora vence Italo Ferreira na final 100% brasileira e é campeão da WSL em Portugal

Yago Dora venceu Italo Ferreira, número um do mundo, e conquistou seu segundo título da carreira na WSL (World Surf League). O duelo entre brasileiros foi acirrado, com direito a muitas manobras aéreas e disputa na remada. Yago terminou 13,37 (6,70 + 6,67) pontos, enquanto Italo somou 12,43 (7,43 + 5,00).

Classificação de Yago Dora

Yago Dora eliminou o australiano Ethan Ewing na semifinal em uma bateria marcada por poucas ondas. O brasileiro acertou um aéreo e marcou 7,50, assumindo a liderança logo nos minutos iniciais e venceu o duelo por 12,83 contra 3,50, sem dificuldades.

Após um início de temporada irregular, com um 33º lugar em Pipeline, o catarinense se recuperou com um 5º lugar em Abu Dhabi. Com o título em Portugal, o paranaense dá um salto no ranking mundial e vai do 15º lugar para a 4ª posição, entrando no top 5.

Classificação de Italo Ferreira

Italo Ferreira enfrentou Barron Mamiya na semifinal e largou na frente ao anotar 5,17 pontos com um aéreo impressionante, enquanto o americano ainda não havia pontuado. Na reta final da bateria, a disputa ficou intensa, mas Italo acertou outra manobra e conquistou a vitória por 10,84 contra 9,93.

O campeão olímpico chegou às semifinais na primeira etapa do ano, em Pipeline, e depois se consagrou campeão em Abu Dhabi. Mesmo sendo derrotado pelo companheiro brasileiro, Italo continua sendo o primeiro do ranking mundial de surfe.

Calendário da WSL para a temporada

Na edição de 2025, a WSL contará com 11 etapas diferentes, duas a mais do que a temporada de 2024. As finais da competição serão realizadas no pico Cloudbreak, em Fiji. Anteriormente, o WSL Finals era realizado em Trestles, nos EUA.

A próxima etapa da WSL será em El Salvador, na América Central, começando no dia 2 de abril.