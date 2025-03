Entenda doença que tirou Tatiana Weston-Webb do surfe

A medalhista olímpica Tatiana Weston-Webb revelou na última quinta-feira (28) que foi diagnosticada com burnout. A surfista resolveu dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e se retirou do Circuito Mundial de Surfe após participar de somente duas etapas neste ano. O Lance! procurou a psicóloga clínica e do esporte Gabrielle Barcelos para explicar as especificidades e os perigos da doença.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é burnout

— O burnout é uma síndrome caracterizada pelo estado de exaustão física, mental e emocional decorrente da exposição prolongada ao estresse. Ele surge como o resultado de uma sobrecarga de demandas, de altos níveis de responsabilidade e de uma pressão constante por resultados — esclarece a psicóloga.

O caso de Tatiana Weston-Webb no surfe não é o único entre atletas de alto rendimento. Em 2021, Simone Biles desistiu da final do individual geral das Olimpíadas de Tóquio. No surfe, Filipe Toledo e Gabriel Mediana também já decidiram se afastar do esporte por um tempo. Por conta das altas exigências que o esporte de alto rendimento exige, o burnout se torna comum entre os atletas.

continua após a publicidade

Surfista Tatiana Weston-Webb revelou ter doença ocupacional (Foto: Tauana Sofia)

— O esporte de alto rendimento envolve um nível alto de cobrança, de demanda por resultados e vitórias. Os atletas lidam constantemente com essas expectativas, não só deles mesmo, como também de treinadores, familiares, torcedores e da mídia — afirma Gabrielle Barcelos.

O burnout não afeta somente atletas. A condição foi reconhecida como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2022. A principal causa é o excesso de trabalho.

continua após a publicidade

— Os sintomas emocionais incluem perda de entusiasmo em tarefas que antes eram motivadoras e prazerosas, além da constante sensação de incapacidade de lidar com as tarefas do dia-a-dia e sintomas de ansiedade e depressão. Os sintomas comportamentais envolvem uma tendência da pessoa a se afastar dos amigos e familiares, evitar eventos sociais e demandas que exigem certa responsabilidade. A pessoa passa a procrastinar e apresenta níveis consideráveis de irritabilidade — explica a psicóloga, que completa:

— Quando esses sinais são percebidos por um longo período, é importante que a pessoa busque ajuda. Se o quadro de burnout não for tratado, a pessoa pode ir para quadros ainda mais graves, como a depressão clínica ou o desenvolvimento de doenças físicas mais sérias.

Tatiana Weston-Webb faz testes no Laboratório Olímpico (Foto: Bernardo Otero/COB)

Atleta se afasta do surfe

Com o diagnóstico de burnout, a atleta resolveu se afastar, cuidar da mente e, posteriormente, retornar ao esporte. Para Tatiana, o processo não é um fim, mas um recomeço e planeja voltar para o surfe mais forte que nunca. A especialista explica que o período sabático é uma forma de tratar o burnout, mas não a única:

— É sim uma opção, mas não é necessariamente a melhor ou a única possibilidade. Essa pausa pode ser importante para que os sintomas do burnout sejam adequadamente tratados e para o atleta conseguir descansar efetivamente. Mas há outras opções, como fazer um ajuste na intensidade da rotina de treinos, inserindo atividades de lazer e descanso, além de ter suporte de profissionais da saúde mental. É importante falarmos dessas outras opções, porque nem todos os atletas têm a opção de pausar a carreira, já que a questão financeira tem peso nisso.

➡️ Tatiana Weston-Webb anuncia pausa no surfe para cuidar da saúde mental

Com mais atletas falando sobre saúde mental, é importante para a sociedade entender os limites que o esporte possui, como explica a psicóloga:

— Isso faz com que eles sejam vistos como seres humanos, que tem raivas, frustrações, ansiedades, tristezas e alegrias, assim como todos nós temos. Cuidar da mente também é cuidar do corpo, para que esse desempenho seja alcançado de forma mais saudável possível. Ter atletas falando sobre saúde mental é muito importante para o assunto ser cada vez mais disseminado e visto como algo essencial no cuidado dos atletas.

Atletas e órgãos apoiam Tatiana Weston-Webb

Após o anúncio da atleta nas redes sociais, diversos atletas prestaram apoio à surfista. A ginasta Rebeca Andrade e os surfistas Filipe Toledo e Luana Silva foram um dos que comentaram na publicação.

— Cuidar do nosso interior será sempre o mais importante. Que você tenha um ótimo descanso para voltar renovada, Tati — escreveu Rebeca Andrade.

Filipe Toledo também já saiu do surfe para cuidar da saúde mental. O atleta escreveu:

— Ótima escolha, Tati! Você não vai se arrepender. Te amamos!

➡️ Filipe Toledo não é o primeiro: surfe tem histórico recente de pausas na carreira

O Comitê Olímpico Brasileiro e Teco Padaratz, presidente da Confederação Brasileira de Surfe, também prestaram apoio à atleta que conquistou a medalha de prata nas olimpíadas de Paris, em 2024.