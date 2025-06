WSL: Baterias em Saquarema voltam a ser adiadas e dia fica sem disputas

Depois da abertura no último domingo (22), a etapa de Saquarema da World Surfe League (WSL) teve mais um adiamento. A previsão era de que as baterias retornassem na manhã desta quarta-feira (25), porém, com vento muito forte e ondas acima dos dois metros de altura, a próxima chamada foi adiada para quinta-feira (26).

continua após a publicidade

➡️De volta à WSL, Tati Weston-Webb revela busca por reconexão com o surfe

O próximo dia de competição começa com as disputas da repescagem masculina, com seis brasileiros. Campeão em Trestles, Yago Dora enfrenta o compatriota Peterson Crisanto por uma vaga nas oitavas de final. Alejo Muniz encara o japonês Kanoa Igarashi e João Chianca disputa com o norte-americano Griffin Colapinto, enquanto Gabriel Klaussner enfrenta o líder Jordy Smith.

Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo, que venceram suas baterias na abertura da competição, já estão garantidos na próxima fase e voltam a competir após a repescagem.

continua após a publicidade

Entre as mulheres, a disputa já está nas quartas de final, com duas representantes brasileiras. Tati Weston-Webb, que retornou ao circuito em Saquarema após pausa para cuidar da saúde mental, conseguiu a classificação direta após vencer sua bateria na estreia e encara a norte-americana Caroline Marks. Luana Silva, que avançou na repescagem, terá pela frente a australiana Tyler Wright.

Ítalo Ferreira busca recuperação em Saquarema (Foto: Divulgação/WSL)

Situação dos brasileiros em Saquarema

Campeão em 2023 e vice em 2024 na etapa de Saquarema, Yago Dora é o brasileiro que chega em melhor fase para a disputa no Rio de Janeiro. Com a conquista da etapa de Trestles, ele ultrapassou o compatriota Ítalo Ferreira e assumiu a vice-liderança do ranking, diminuindo a diferença para o sul-africano Jordy Smith.

continua após a publicidade

Ítalo Ferreira, com resultados ruins nas últimas etapas, caiu para a terceira colocação, mas ainda figura na zona de classificação para o Finals. Filipe Toledo, maior campeão da etapa de Saquarema, com três títulos, aparece na sexta colocação, com pouca diferença para Barron Mamiya, o quinto colocado, e segue com boas chances de avançar.

Entre as mulheres, a única representante brasileira no Championship Tour é Luana Silva, já que Tati Weston-Webb abriu mão da competição na temporada e participa em Saquarema como convidada. Aos 21 anos, Luana aparece na última colocação e não deve avançar ao Finals, mas, ao passar pelo corte da temporada pela primeira vez, está garantida na elite para a próxima temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte