WSL: Baterias retornam em Saquarema; veja o retrospecto dos brasileiros

Após dois dias off devido às condições climáticas, as baterias da etapa de Saquarema da World Surf League (WSL) retornam nesta quarta-feira (25). Desde 2017, quando estreou no circuito mundial, os brasileiros têm uma hegemonia absoluta, com títulos em todas as temporadas, e o Lance! relembra abaixo o retrospecto dos anfitriões na disputa.

Primeiro campeão

Adriano de Souza, o Mineirinho, foi o primeiro campeão de Saquarema, em 2017, abrindo os mares para a hegemonia brasileira que viria na sequência. Dono de um título mundial conquistado em 2015, o atleta quebrou um jejum na temporada ao vencer na praia de Itaúna. Aposentado em 2021, Mineirinho agora atua como treinador e integra a equipe da compatriota Tati Weston-Webb.

Rei de Saquarema

Filipe Toledo é o maior vencedor da etapa de Saquarema, com três títulos na conta. Campeão em 2018 e 2019, o paulista não teve seu reinado ameaçado nem mesmo pela pandemia da Covid-19, já que, após a pausa nas competições em 2020 e 2021, ele retornou ao lugar mais alto do pódio na temporada 2022.

A sequência foi interrompida apenas no ano seguinte, por outro brasileiro: na edição de 2023, foi Yago Dora quem levou a melhor na etapa de Saquarema. Na ocasião, com 27 anos, o surfista disputava sua primeira final na elite da WSL e a estreia foi perfeita, coroada com o título.

Em 2025, tanto Filipe Toledo quanto Yago Dora seguem na disputa da etapa de Saquarema e em busca de uma vaga no Finals. Vice-líder do ranking após o título em Trestles, Dora passará pela repescagem nesta quarta-feira (25), enquanto Toledo, sexto colocado, já está garantido nas oitavas de final.

Yago Dora está embalado após título em Trestles (Foto: Divulgação/ WSL)

Atual campeão

Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial, é o atual guardião brasileiro da etapa de Saquarema. Vencedor em 2024, o potiguar busca retomar as primeiras posições do ranking, após perder a liderança para o sul-africano Jordy Smith na passagem pela Austrália. Assim como Filipe Toledo, Ítalo também já confirmou a classificação para as oitavas de final.

Título no feminino ainda não veio

Se entre os homens o domínio brasileiro na etapa de Saquarema é completo, entre as mulheres, o país anfitrião ainda não tem um título. A história pode mudar nesta temporada, já que o Brasil conta com duas representantes em Itaúna.

A jovem Luana Silva, que vive a melhor temporada da carreira e faturou um vice-campeonato na etapa de Bells Beach, está nas quartas de final, assim como a medalhista olímpica Tati Weston-Webb, que compete em Saquarema como convidada pela primeira vez, após pausa para cuidar da saúde mental.