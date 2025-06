De volta à WSL, Tati Weston-Webb revela busca por reconexão com o surfe

Afastada do circuito mundial da World Surf League (WSL) desde março, a medalhista olímpica Tati Weston-Webb voltou a competir pelo Championship Tour no último domingo (22), quando disputou a etapa de Saquarema como convidada. Classificada para as quartas de final após vencer sua bateria, a brasileira criada no Havaí avaliou o período longe das competições.

Tati deixou a temporada 2025 após disputar as três primeiras etapas do circuito mundial, que até o momento havia passado por Pipeline, Abu Dhabi e Peniche. Segundo a atleta, a decisão foi tomada para priorizar a saúde mental e o equilíbrio entre pessoal e profissional. A recuperação, porém, veio justamente no mar e na prancha, já que nos últimos meses, Tati fez uma surf trip com o marido pelas Ilhas Mentawai, na Indonésia, quando recuperou o prazer no esporte.

— Com certeza eu precisava desse tempo off, eu não estava tendo uma conexão alma, corpo e prancha durante os eventos e precisava achar isso novamente. Eu consegui achar isso em Mentawai. Nós pegamos altas ondas, consegui ficar bastante tempo com meu marido, familiares, e isso foi muito importante pra mim. Meu plano é simples: só deixar o surfe fluir e eu estou muito grata que eu consegui pegar duas ondas boas com boas notas - contou.

O retorno em Saquarema foi positivo para a brasileira, que venceu sua bateria e se classificou direto às quartas de final. O próximo confronto, previsto para esta quarta-feira (25), acontece diante da americana Caroline Marks.

Brasileiros em Saquarema

Além de Tati Weston-Webb, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo garantiram a classificação direta em suas baterias, enquanto Luana Silva avançou na repescagem. Devido às condições climáticas, a próxima chamada está prevista apenas para quarta-feira (25), quando os brasileiros voltam a cair na água, com a repescagem masculina e quartas de final femininas.

Filipe Toledo venceu sua bateria em Saquarema (Foto: Camila Othon/ WSL)

Entre os homens, outros quatro brasileiros buscam a classificação. João Chianca competirá contra o americano Griffin Colapinto, enquanto Alejo Muniz enfrenta o japonês Kanoa Igarashi. Campeão em Trestles, Yago Dora disputará vaga com o compatriota Peterson Crisanto.

