VNL masculina: Brasil enfrenta duelos mais duros na 2ª semana

A segunda etapa da Liga das Nações masculina começa nesta quarta-feira (25), e o Brasil terá um caminho difícil pela frente. Estreando contra o Canadá, a equipe liderada por Bernardinho, que sofreu algumas baixas, terá o desafio de consolidar o desempenho da primeira semana, realizada no Rio de Janeiro.

A Seleção ocupa o terceiro lugar na tabela da VNL, atrás somente da Polônia e do Japão, com três vitórias (Irã, Ucrânia e Eslovênia) e uma derrota (Cuba). Conforme as semanas avançam, a dificuldade da competição também aumenta. O líbero titular do Brasil, Maique, comentou sobre a importância desta segunda semana e a preparação da equipe:

— São equipes muito bem qualificadas, seleções muito bem treinadas e renovadas, com peças diferentes, então a gente está estudando muito também. Estamos motivados para reproduzir o trabalho que fizemos na primeira semana. Acho que junta um pouco de cada um e faz a nossa Seleção ser o que é — comentou Maique, líder em estatísticas de defesa da competição.

O maior pontuador do Brasil é o central Judson, com 46 pontos, ocupando o 19º lugar no ranking geral de pontuadores. O cubano Yant é o líder, com 87 pontos, até o momento. Enquanto isso, o levantador Fernando Cachopa ganha destaque na competição e lidera o ranking de estatísticas com 125 bolas levantadas bem-sucedidas e um aproveitamento de mais de 40% dos atacantes.

Convocados para Brasil e Canadá

O Brasil e Canadá se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, pela primeira partida da segunda semana da Liga das Nações masculina. O confronto terá transmissão do SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming).

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líberos: Alê Elias e Maique

O levantador Rhendrick, o oposto Sabino, o ponteiro Paulo e o central Geovane não viajaram para a etapa de Chicago, mas continuam convocados e podem ser utilizados nas próximas etapas da VNL.

De 25 a 29 de junho, Sabino, Paulo e Geovane disputam a Copa América com a seleção de novos como plano da comissão técnica para o seu desenvolvimento.

