WSL: baterias da etapa de Saquarema retornam com vitória de Yago Dora

Após três dias de adiamento, as baterias da etapa de Saquarema da World Surf League (WSL) retornaram na manhã desta quinta-feira (26), com ondas acima dos dois metros de altura. Yago Dora, vice-líder do ranking e campeão da última etapa do circuito, em Trestles, venceu sua bateria na repescagem e garantiu a vaga nas oitavas de final. A janela de competição no Rio de Janeiro está prevista para se estender até este domingo (29).

A programação do dia começou com a repescagem masculina e seguirá para as disputas das oitavas de final masculinas e quartas de final nos dois gêneros. No início da manhã, Yago Dora superou tranquilamente o compatriota Peterson Crisanto, com direito a um tubo profundo, somando 15.50 pontos, contra apenas 8.93 do adversário.

- A gente sempre tem que apertar o reset (recomeçar em inglês), é outro evento, outro pico, outras ondas. Mas começar do zero aqui em Saquarema é bom demais, é um lugar que eu amo estar e eu me sinto muito bem - comentou Yago após vencer a bateria.

Atual dono da lycra amarela, o sul-africano Jordy Smith desbancou Gabriel Klaussner, que disputa a etapa como convidado. Jordy liderou toda a bateria e somou 11.63 pontos, contra 8.93 pontos do brasileiro. Alejo Muniz e João Chianca foram eliminados na repescagem diante do japonês Kanoa Igarashi e do norte-americano Griffin Colapinto, respectivamente.

Outros brasileiros na competição

Já classificados após vencer suas baterias na estreia, no último domingo (22), Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e Miguel Pupo aguardam a definição dos adversários na próxima fase. Entre as mulheres, Tati Weston-Webb, que retornou ao circuito em Saquarema após pausa para cuidar da saúde mental, conseguiu a classificação direta após vencer sua bateria na estreia e encara a norte-americana Caroline Marks. Luana Silva, que avançou na repescagem, terá pela frente a australiana Tyler Wright.

