A Seleção Brasileira de vôlei masculino divulgou a convocação dos atletas que darão início ao ciclo para o Mundial de Seleções, nas Filipinas, nesta segunda-feira (11). Em busca da sólida preparação, o Bernardinho escolheu 16 atletas para os treinos visando o torneio internacional. Nomes que entraram em ação na Liga das Nações de Vôlei (VNL) foram incluídos, como o jovem destaque Lukas Bergmann.

Após a VNL, o próximo compromisso da Seleção de Vôlei é o Mundial, que acontecerá nos dias 12 a 28 de setembro. A preparação, no entanto, teve seu início confirmado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Com isso, os atletas se apresentaram ao centro de treinamento em Saquarema.

Quando estiver mais próximo do Mundial, Bernardinho precisará descartar 10 jogadores da lista e inscrever apenas 14 na competição. Dos atletas que efetivamente irão disputar, todos devem ser oriundos dessa lista preliminar.

Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025

Atletas convocados para treinos antes de Mundial de Vôlei masculino

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Levantadores: Brasília e Cachopa

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

Mundial de Vôlei masculino

O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e integra o Grupo H na primeira fase, que ainda terá República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, ao lado de Holanda, Qatar e Romênia.

Todos os campeões

2022: Itália (1º), Polônia (2º), Brasil (3º)

2018: Polônia (1º), Brasil (2º), Estados Unidos (3º)

2014: Polônia (1º), Brasil (2º), Alemanha (3º)

2010: Brasil (1º), Cuba (2º), Sérvia (3º)

2006: Brasil (1º), Polônia (2º), Bulgária (3º)

2002: Brasil (1º), Rússia (2º), França (3º)

1998: Itália (1º), Iugoslávia (2º), Cuba (3º)

1994: Itália (1º), Holanda (2º), Estados Unidos (3º)

1990: Itália (1º), Cuba (2º), União Soviética (3º)

1986: Estados Unidos (1º), União Soviética (2º), Bulgária (3º)

1982: União Soviética (1º), Brasil (2º), Argentina (3º)

1978: União Soviética (1º), Itália (2º), Cuba (3º)

1974: Polônia (1º), União Soviética (2º), Japão (3º)

1970: Alemanha Oriental (1º), Bulgária (2º), Japão (3º)

1966: Tchecoslováquia (1º), Romênia (2º), União Soviética (3º)

1962: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Romênia (3º)

1960: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Romênia (3º)

1956: Tchecoslováquia (1º), Romênia (2º), União Soviética (3º)

1952: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Bulgária (3º)

1949: União Soviética (1º), Tchecoslováquia (2º), Bulgária (3º)