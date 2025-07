O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bloquear a construção de um novo estádio de futebol americano em Washington, D.C., caso o time "Washington Commanders" não retome seu antigo nome "Redskins". A declaração foi feita neste domingo (20), por meio de uma publicação na rede social Truth Social.

Trump condicionou seu apoio ao projeto do estádio à mudança de nome da equipe da NFL. O Washington Commanders abandonou a denominação "Redskins" em 2020, após décadas de críticas por ser um termo considerado pejorativo e racista contra povos indígenas norte-americanos.

— Posso impor uma restrição: se eles não mudarem o nome de volta para o original "Washington Redskins" e não eliminarem esse apelido ridículo, "Washington Commanders", não farei acordo para que construam o estádio em Washington — declarou o presidente.

Poder de intervenção do presidente

A ameaça afeta os planos do time, que busca retornar à capital americana após quase três décadas jogando em outro local. O Washington Commanders deixou Washington em 1997 e passou a mandar seus jogos em Landover, no estado de Maryland.

Neste ano, a equipe estabeleceu um pré-acordo com o governo distrital para voltar à capital com um novo estádio, com inauguração prevista para 2030. A diretoria do time ainda não se manifestou sobre a declaração presidencial.

Embora o poder de intervenção direta do presidente seja limitado pelas leis de autonomia do Distrito de Columbia, Trump já expressou interesse em aumentar o controle federal sobre a capital. Em fevereiro, ele afirmou:

— Acho que deveríamos assumir o controle de Washington, D.C.

A posição de Trump sobre o tema representa uma escalada, já que anteriormente havia apenas manifestado preferência pelo retorno de nomes tradicionais de equipes esportivas, incluindo os "Redskins" e os "Indians" - este último usado até 2021 pelo time de beisebol Cleveland Guardians.

A controvérsia sobre nomes de equipes esportivas que fazem referência a povos indígenas divide opiniões nos Estados Unidos. Parte da torcida defende o retorno do nome por tradição, enquanto organizações como o Congresso Nacional dos Índios Americanos condenam o uso de estereótipos em nomes e mascotes.

O grupo Native American Guardians Association, por outro lado, apoia a manutenção do nome Redskins, defendendo o "uso respeitoso de nomes e imagens indígenas". O debate sobre como caracterizar o tratamento histórico dado aos povos indígenas após a colonização europeia permanece controverso, com alguns historiadores classificando o processo como genocídio, enquanto outros preferem o termo "limpeza étnica".