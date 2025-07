Por que Rebeca Andrade não disputa o brasileiro de ginástica artística?

Com a divulgação das atletas inscritas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística na semana passada, Rebeca Andrade é um desfalque no Flamengo, clube que defende. O Rubro-Negro tem a maior equipe da disputa, incluindo duas atletas que estiveram na conquista do bronze por equipes na última olimpíada.

O provável motivo da ausência da atleta olímpica no Brasileiro de Ginástica é a proximidade do campeonato com o mundial da modalidade. A competição brasileira se encerra em 7 de setembro, enquanto o mundial começa no dia 19 de outubro, pouco mais de um mês depois. Rebeca Andrade pode estar se preservando para a competição em Jacarta.

Rebeca Andrade durante cerimônia em que foi eleita a "Mulher do Ano", pela revista GQ (Foto: Divulgação/GQ)

Medalhistas do bronze por equipes de Paris 2024 disputam Brasileiro de Ginástica Artística

Sem Rebeca Andrade, outras atletas que integraram a equipe brasileira que conquistou o bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 estarão no evento. Flávia Saraiva, por exemplo, representa o Flamengo na disputa. Quem também representa o Rubro-Negro na competição é Lorrane Oliveira, mas ela está na equipe extra do clube.

Júlia Soares é outra medalhista olímpica que estará na competição. Ela representa o Esporte Clube Pinheiros. A atleta deixou o CEGIN em janeiro para integrar o clube de São Paulo. Das integrantes da equipe brasileira, ela é a única que não é do Flamengo.

Clubes inscritos para o campeonato