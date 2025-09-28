Vôlei de praia: Carol e Rebecca vencem final emocionante em Copacabana



Na final 100% brasileira do Elite 16 de Vôlei de Praia, para a alegria do público que lotava a arquibancada da arena de Copacabana, a emoção foi do início ao fim, na noite deste domingo (28). E, de virada, Carol Solberg e Rebecca derrotaram a dupla número 1 do mundo, formada por Thamela e Victoria, por 18/21, 21/19 e 15/11.



A equipe líder do ranking começou melhor, com mais eficiência nos ataques, e abriu 6 a 2. Em um rally emocionante, que levantou a torcida, Carol e Rebecca diminuíram a diferença para dois pontos, no 8 a 10. A dupla manteve o ritmo e virou a parcial, no ataque de Rebecca, a “mão de pedra”. Com bloqueio de Thamela, a equipe assumiu o placar e voltou a se distanciar. Com isso, Thamela e Victoria chegaram ao set point no 20 a 16, viram as adversárias salvarem dois, e fecharam a parcial em 21 a 18.

Ao contrário do primeiro, o segundo set começou mais acirrado. Com ataque de segunda da Carol, as equipes empataram em 3 a 3. Rebecca e Carol começaram a forçar mais os ataques, abrindo 9 a 5 no placar. Do outro lado, Thamela e Vic cometeram mais erros, tanto no saque quanto no ataque. Com isso, deixaram as adversárias abrirem 5 pontos à frente. Elas se recuperaram e chegaram ao empate no 18 a 18, mas não foi suficiente. Carol e Rebecca venceram por 21 a 19, levando a final para o tiebreak.

Festa brasileira na final do vôlei de praia

O set decisivo começou parelho. Com dois aces de Rebecca, a dupla chegou ao 4 a 2. Após isso, manteve a vantagem, a partir de ataques inteligentes e da organização defensiva. Thamela e Vic tinham dificuldade para matar as jogadas, mas melhoraram e empataram no nono ponto. Porém, não durou muito. Carol pontuou duas vezes e abriu 11 a 9. A equipe chegou ao match point no 14 a 10, mas as adversárias salvaram o primeiro. Para coroar a ótima partida de Carol, foi dela o ponto do título, que fechou o tiebreak em 15 a 11.



