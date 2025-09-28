

Na tarde deste domingo (28), em Copacabana, uma dupla americana e outra holandesa conquistaram, respectivamente, o terceiro lugar das chaves feminina e masculina do Elite 16 de Vôlei de Praia. A disputa mais equilibrada foi protagonizada pelos europeus Boermans e De Groot, que derrotaram Plavins e Fokerots, da Letônia, por 17/21, 21/17 e 15/11.



O primeiro set da decisão do terceiro lugar masculino foi bem acirrado. No final, Plavins e Fokerots se distanciaram e levaram a melhor, por 21 a 17.

A segunda parcial também foi equilibrada, combinando a organização dos holandeses com a agressividade e inteligência dos letões. Boermans e De Groot conquistaram uma distância de três pontos. Plavins e Fokerots, com bons ataques, tentaram se aproximar, sem sucesso. Com isso, a dupla holandesa fechou o segundo set, após uma bola forte na paralela, em outro 21 a 17.

No tiebreak, as duas equipes mostraram garra, se jogando em todas as bolas, com destaque para as defesas De Groot. Os letões estavam atrás, mas chegaram ao empate no sétimo ponto. Com dois aces seguidos, que balançaram o público, os holandeses voltaram à frente. Após isso, chegaram ao match point com um ponto de bloqueio e fecharam o jogo da mesma forma. Com 15 a 11 no terceiro set, Boermans e De Groot faturaram a medalha de bronze, de virada.



Disputa 100% americana no vôlei de praia

Com o bronze em jogo no duelo 100% americano na chave feminina, Shaw/Cheng e Cannon/Kraft, as primeiras abriram 4 a 0 no set inicial, após um bonito rally. No entanto, baixaram o ritmo e levaram o empate, no quinto ponto da primeira parcial. A partir daí, o confronto ficou equilibrado, mas foram Cannon e Kraft que tomaram as rédeas, chegando a 12 a 9. Elas mantiveram a vantagem e venceram o primeiro set por 21 a 13, sem sustos.

Ao contrário da primeira, na segunda parcial, as duas equipes se alternaram no placar desde o início. Porém, Shawn e Cheng começaram a se descolar e abriram 8 a 5. Depois disso, Cannon e Kraft melhoraram e chegaram ao empate e o jogo voltou a ficar indefinido. Assim seguiu até a reta final, quando Cannon e Kraft venceram por 23 a 21 e levaram o bronze



