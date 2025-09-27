Evandro e Arthur se despedem nas quartas do Elite 16 de Vôlei de Praia



Mesmo empurrados pela torcida, neste sábado (27), em Copacabana, Evandro e Arthur, com uma atuação com altos e baixos, se despediram nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia. Méritos para os holandeses Boermans e De Groot, que, com ótima performance, venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/10 e 15/9.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao Lance!, Evandro reconheceu os altos e baixos da dupla anfitriã:



- Começamos mal o primeiro set, mas conseguimos virar, estava 13/8, e demonstramos a força do nosso time. Não podemos depois de uma virada dessa, ficar 7/3, teria que ser para a gente. Mas faz parte, isso é vôlei de praia. Do mesmo jeito que eles começaram muito bem o primeiro, tivemos cabeça para virar, mas não soubemos ganhar o jogo ali no segundo set e no tiebreak -analisou o brasileiro.

Apesar da frustração com o resultado, Evandro mostrou gratidão pelo apoio vindo das arquibancadas:



- Fica de lição essa torcida maravilhosa, que incentivou a gente até o último ponto, acreditou na gente, isso é muito importante. Ainda tem Tapema, pelo Circuito Mundial, tenho certeza de que a torcida vai lotar. Nosso foco, agora, é a próxima etapa do Mundial, nos EUA e o objetivo é a Copa do Mundo, que está chegando. Temos mais duas etapas do Mundial até chegar à Copa. Não foi o resultado que a gente queria aqui no Rio, mas foi gratificante voltar aqui, onde disputei minha primeira Olimpíada, onde estive com meus familiares, amigos e amantes do voleibol estavam aqui presentes. Só tenho que agradecer por acreditar e torcer pela gente.

continua após a publicidade

Como foi o jogo pelo Elite 16 de Vôlei de Praia

No início do jogo, Evandro e Arthur pecaram em algumas tomadas de decisão no ataque, enquanto Boermans e De Groot eram sólidos na defesa. Os holandeses se afastaram no placar e chegaram a abrir 6 pontos de diferença, no momento em que os brasileiros ainda tentavam se encontrar na partida.

Com direito a três “aces” (pontos de saque) seguidos de Evandro, a dupla brasileira entrou no jogo e virou o confronto, no placar de 14 a 13, para empolgação do público presente.

continua após a publicidade

A partir daí, a parcial seguiu parelha, mas com muitos erros de saque das duas equipes. Para incendiar a torcida, o Brasil retomou a frente no placar no 20 a 19. Com um ataque de segunda de Evandro, a dupla brasileira fechou a primeira parcial em 21 a 19.

O Brasil voltou para o segundo set com dificuldades na virada de bola e na leitura do jogo do adversário, que era constante na defesa e na marcação de bloqueio. Assim como na primeira parcial, os holandeses abriram uma diferença grande. Dessa vez, de sete pontos. Dominantes na parcial, os holandeses venceram por 21 a 10.

Holandeses largam na frente no tiebreak

O início do tiebreak seguiu a mesma lógica que vinha se mostrando no jogo, com os holandeses saindo à frente no placar. No entanto, com a força da torcida e, após erro de ataque holandês, Evandro e Arthur chegaram ao empate, no 5 a 5.

No entanto, com aula de bloqueio e uma ótima atuação de Boermans e De Groot, os holandeses venceram o terceiro set por 15 a 9, adiando o sonho de Evandro e Arthur de avançar às semifinais.