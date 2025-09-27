menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Evandro e Arthur se despedem nas quartas do Elite 16 de Vôlei de Praia

Dupla de brasileiros perde no tiebreak para holandeses

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGustavo Loio,
Dia 27/09/2025
19:04
Holandeses Boermans e De Groot comemoram ponto na vitória sobre a dupla brasileira em Copacabana (Foto: Divulgação)
imagem cameraHolandeses Boermans e De Groot comemoram ponto na vitória sobre a dupla brasileira em Copacabana (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias


Mesmo empurrados pela torcida, neste sábado (27), em Copacabana, Evandro e Arthur, com uma atuação com altos e baixos, se despediram nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia. Méritos para os holandeses Boermans e De Groot, que, com ótima performance, venceram por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/10 e 15/9.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao Lance!, Evandro reconheceu os altos e baixos da dupla anfitriã:

- Começamos mal o primeiro set, mas conseguimos virar, estava 13/8, e demonstramos a força do nosso time. Não podemos depois de uma virada dessa, ficar 7/3, teria que ser para a gente. Mas faz parte, isso é vôlei de praia. Do mesmo jeito que eles começaram muito bem o primeiro, tivemos cabeça para virar, mas não soubemos ganhar o jogo ali no segundo set e no tiebreak -analisou o brasileiro.

Apesar da frustração com o resultado, Evandro mostrou gratidão pelo apoio vindo das arquibancadas:

- Fica de lição essa torcida maravilhosa, que incentivou a gente até o último ponto, acreditou na gente, isso é muito importante. Ainda tem Tapema, pelo Circuito Mundial, tenho certeza de que a torcida vai lotar. Nosso foco, agora, é a próxima etapa do Mundial, nos EUA e o objetivo é a Copa do Mundo, que está chegando. Temos mais duas etapas do Mundial até chegar à Copa. Não foi o resultado que a gente queria aqui no Rio, mas foi gratificante voltar aqui, onde disputei minha primeira Olimpíada, onde estive com meus familiares, amigos e amantes do voleibol estavam aqui presentes. Só tenho que agradecer por acreditar e torcer pela gente.

continua após a publicidade

Como foi o jogo pelo Elite 16 de Vôlei de Praia

No início do jogo, Evandro e Arthur pecaram em algumas tomadas de decisão no ataque, enquanto Boermans e De Groot eram sólidos na defesa. Os holandeses se afastaram no placar e chegaram a abrir 6 pontos de diferença, no momento em que os brasileiros ainda tentavam se encontrar na partida.

Com direito a três “aces” (pontos de saque) seguidos de Evandro, a dupla brasileira entrou no jogo e virou o confronto, no placar de 14 a 13, para empolgação do público presente.

continua após a publicidade

A partir daí, a parcial seguiu parelha, mas com muitos erros de saque das duas equipes. Para incendiar a torcida, o Brasil retomou a frente no placar no 20 a 19. Com um ataque de segunda de Evandro, a dupla brasileira fechou a primeira parcial em 21 a 19.

O Brasil voltou para o segundo set com dificuldades na virada de bola e na leitura do jogo do adversário, que era constante na defesa e na marcação de bloqueio. Assim como na primeira parcial, os holandeses abriram uma diferença grande. Dessa vez, de sete pontos. Dominantes na parcial, os holandeses venceram por 21 a 10.

Holandeses largam na frente no tiebreak

O início do tiebreak seguiu a mesma lógica que vinha se mostrando no jogo, com os holandeses saindo à frente no placar. No entanto, com a força da torcida e, após erro de ataque holandês, Evandro e Arthur chegaram ao empate, no 5 a 5.

No entanto, com aula de bloqueio e uma ótima atuação de Boermans e De Groot, os holandeses venceram o terceiro set por 15 a 9, adiando o sonho de Evandro e Arthur de avançar às semifinais.

Arthur e Evandro em foto de arquivo (Foto: Reprodução/Volleyballworld)
Arthur e Evandro em foto de arquivo (Foto: Reprodução/Volleyballworld)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias