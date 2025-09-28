Elite 16 de Vôlei de Praia no Rio terá final 100% brasileira; confira

A final feminina do Elite 16 do Rio de Janeiro, realizado na Praia de Copacabana, será 100% brasileira. As duplas Thamela/Victoria e Carol/Rebecca venceram seus respectivos duelos de semifinais neste domingo (28), ambos contra americanas, e se enfrentarão na decisão da etapa do Circuito Mundial. Entre os homens, o Brasil não tem representantes na disputa de título: Cherif/Ahmed (Qatar) e Alayo/Diaz (Cuba) duelam pelo lugar mais alto do pódio.

continua após a publicidade

Programação do Elite 16 do Rio de Janeiro - Domingo (28/09)

15h - disputa de terceiro lugar masculina (Plavins/Fokerots x Boermans/De Groot)

16h - disputa de terceiro lugar feminina (Shaw/Cheng x Cannon/Kraft)

17h - final masculina (Cherif/Ahmed x Alayo/Diaz)

18h - final feminina (Thamela/Victoria x Carol/Rebecca)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foram as semifinais femininas?

Thamela/Victoria (Brasil) x Shaw/Cheng (Estados Unidos) - 11h

Na primeira semifinal feminina do dia, as brasileiras Thamela e Victoria entraram em quadra contra Shaw e Cheng, dos Estados Unidos. A dupla da casa, empurrada pelo público que lotava a arquibancada de Copacabana, começou bem, com bons saques de Thamela aliados a ataques e defesas inteligentes de Vic. As brasileiras abriram 14 a 6, sem dar chances às adversárias, que encontravam dificuldades para se achar no jogo. Dominantes, Thamela e Vic ditaram o ritmo da parcial e venceram por 21 a 14, com uma consciente bola de primeira da Vic.

continua após a publicidade

As brasileiras seguiram com um bom desempenho no segundo set, mas as americanas melhoraram nas defesas e nas finalizações. Logo, a parcial teve placares parelhos, com as duas equipes se alternando à frente e protagonizando bons rallys. Thamela e Vic conseguiram abrir uma vantagem de três pontos, no 12 a 9, mas a equipes do Estados Unidos correu atrás da diferença. O calor em Copacabana tornou a partida mais arrastada no decorrer dela e, com uma manchete para fora de Vic, Shaw e Cheng fecharam o segundo set em 22 a 20.

No início do tie-break, o Brasil pecou com algumas bolas para fora, mas, para delírio da torcida, venceu um disputado rally, mostrando que estava no jogo. Thamela e Vic tiveram dificuldades em ler o jogo adversário, mas compensaram com bons bloqueios e ataques em zonas de difícil defesa. Com isso, as brasileiras, na reta final, abriram vantagem de quatro pontos, no 12 a 8, inflamando o público em Copacabana. Shaw e Cheng salvaram dois match-points, mas Thamela e Vic venceram o terceiro set por 15 a 13 e garantiram vaga na decisão.

continua após a publicidade

- A gente já sabia que seria um jogo duro, hoje está mais quente. Foi um jogo muito físico, os últimos do torneio exigem mais, a gente se desgasta muito. Mas conseguimos achar energia com a galera, se uniu e isso fez muita diferença. A Vic se superou mais uma vez. A gente está muito feliz, é muito importante para o nosso time - afirmou Thamela. A parceira, Vic, sofreu muito com o calor durante o duelo.

Thamela e Victoria celebram vaga na final do Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Volleyball World)

➡️ Relembre como foi o jogo de Thamela/Victoria nas quartas de final

Carol/Rebecca (Brasil) x Cannon/Kraft (Estados Unidos) - 12h

Debaixo do sol quente de meio-dia, Carol e Rebecca enfrentaram as americanas Cannon e Kraft, em duelo válido pela semifinal. O início da primeira parcial foi acirrada, com ambas as equipes mostrando garra na defesa e inteligência no ataque. No entanto, as duas duplas pecavam no saque. Mesmo assim, as brasileiras abriram cinco pontos, no 14 a 9. O 15º foi um lindo bloqueio de Carol, que agitou a torcida. Com conscientes viradas de bola, aliadas a defesas de Rebecca em todas as zonas da quadra, o Brasil logo chegou ao set-point e ganhou a primeira parcial por 21 a 15.

A dupla brasileira começou o segundo set com o mesmo ritmo que mostrou na primeira. A leitura de jogo de Carol, aliada à inteligência de Rebecca, esbarrava na constância de Cannon e Kraft, o que tornou o set parelho. Com ace de Rebecca, a “mão de ferro”, o Brasil abriu 14 a 10. No entanto, não pontuaram mais e viram as americanas empatarem. Com outro ace, dessa vez de Carol, as brasileiras retomaram as rédeas e abriram três pontos, para a empolgação dos torcedores. No entanto, as adversárias empataram novamente e a partida foi pro “vai a dois”. Após mais um ponto de saque da Rebecca, as brasileiras levaram o set por 24 a 22 e cravaram uma final 100% brasileira do Elite 16, às 18h (de Brasília).

- Foi um jogo de muita paciência, estava muito calor. A gente tinha perdido para elas nas oitavas. Deu tudo certo no primeiro set. No segundo, tivemos dificuldade para virar bola. Mas tivemos paciência para buscar o jogo. Agora é focar na final - falou Carol.

Carol e Rebecca vibram no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Volleyball World)

➡️ Relembre como foi o jogo de Carol/Rebecca nas quartas de final

Como foram as semifinais masculinas?

Plavins/Fokerots (Letônia) x Cherif/Ahmed (Catar) - 9h

A primeira semifinal do dia, com início às 9h, foi entre Plavin/Fokerots, da Letônia, e Cherif/Ahmed, do Catar. Com eficiência nas viradas de bola e bons saques, a dupla catariana abriu 10 a 7 no primeiro set. No entanto, levou o empate no 12º ponto. A partir daí, as equipes passaram a se alternar no placar, com ataques agressivos dos catarianos e finalizações inteligentes dos letões, que, no entanto, pecavam no saque e nas defesas. Cherif e Ahmed chegaram ao set point no 20 a 18, mas viram Plavin e Fokerots, com uma linda jogada, salvarem o primeiro. A dupla catariana fechou a primeira parcial em 21 a 19.

No segundo set, o Catar abriu 5 a 1 e Cherif chamou o grito da torcida brasileira, que correspondeu. Com bons ataques e bloqueios, além de erros do adversário, os letões empataram em 5 a 5. No entanto, com o apoio do público, os catarianos se descolaram novamente no placar e, com mais um erro de saque do Fokerots, venceram o segundo set por 21 a 17, garantindo a vaga na final. “Brasil é como uma casa para nós”, disse Cherif em entrevista à Volleyball World no final da partida. O catariano ainda sambou, mostrando conexão com o público que lotava a arena da Praia de Copacabana.

Cherif e Ahmed após vitória no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Alayo/Diaz (Cuba) x Boermans/De Groot (Holanda) - 10h

A segunda semifinal masculina foi disputada entre os cubanos Alayo e Diaz e os holandeses Boermans e De Groot, que eliminaram Evandro e Arthur Lanci nas quartas. A dupla cubana, que tinha a torcida da maioria do público presente, começou com erros de ataque e viu a holandesa abrir 4 a 1. Dominante, com ótimos saques e defesas de De Groot e viradas de bola inteligentes de Boermans, a Holanda venceu o primeiro set por 21 a 15.

No segundo set, Alayo e Diaz melhoraram, ainda que com uma atuação abaixo do esperado. A parcial foi parelha, com erros que Boermans e De Groot não vinham cometendo no início do jogo. Os cubanos, com apoio da torcida, abriram vantagem de quatro pontos no meio do set, mantiveram o controle e ganharam por 21 a 18.

Chamando a torcida, a dupla cubana se encontrou no jogo no terceiro set. Alayo encaixou o ataque e Diaz melhorou o posicionamento de defesa, dificultando a atuação de Boermans e De Groot. Com isso, a parcial ficou equilibrada e teve emocionantes rallys, animando o público em Copacabana. Em um grande jogo, Diaz fez um ace e fechou o tie-break em 19 a 17. Os cubanos comemoraram muito a classificação à final, que acontece às 17h (de Brasília), contra a dupla catariana formada por Cherif e Ahmed.