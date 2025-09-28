menu hamburguer
Em final emocionante, Catar vence o Elite 16 de Vôlei de Praia em Copacabana

Cherif e Ahmed derrotam os cubanos Alayo/ Diaz, por 21/14, 17/21 e 18/16.

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGustavo Loio,
Dia 28/09/2025
18:36
Dupla do Catar, formada por Cherif e Ahmed, conquistou o título do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias


Não faltou emoção na final masculina do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana, na tarde deste domingo (28). Melhor para a dupla do Catar, formada por Cherif e Ahmed, que derrotou os cubanos Alayo/ Diaz, por 21/14, 17/21 e 18/16.

No set inicial, os catarianos abriram 6 a 3, com viradas de bola inteligentes, contra ataques agressivos dos rivais. Os cubanos enfrentaram dificuldades na defesa e em colocar a bola no chão, enquanto a dupla do Catar pensava melhor as ações. Assim, Ahmed e Cherif mantiveram o controle da primeira parcial e venceram por 21 a 14.

Já o segundo set começou parelho, com as equipes se alternando à frente do placar. Alayo e Diaz melhoraram na eficiência dos ataques e no posicionamento de defesa, dando traços de equilíbrio ao confronto. Ficou assim até o 16 a 13, quando os cubanos começaram a construir vantagem na parcial. Com isso, Cuba se recuperou e ganhou a segunda parcial, por 21 a 17.

Fair-play na final do vôlei de praia

O tiebreak seguiu os mesmos moldes de equilíbrio, com bons ataques e defesas de ambos os lados. Na reta final, os cubanos chamaram a torcida e foram correspondidos. Era para o terceiro set ter terminado em 15 a 12 para a dupla do Catar, mas Cherif se valeu do fair-play e acusou que a bola do ataque cubano, que foi para fora, havia tocado em seu bloqueio. Com isso, a parcial tomou contornos dramáticos, empolgando a torcida. Com ponto de ataque, Cherif e Ahmed se consagraram campeões da etapa do Elite 16 no Rio de Janeiro com a vitória por 18/16.

Atleta de Cuba lamenta erro na derrota da final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)
Atleta de Cuba lamenta erro na derrota da final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)

