

Não faltou emoção na final masculina do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana, na tarde deste domingo (28). Melhor para a dupla do Catar, formada por Cherif e Ahmed, que derrotou os cubanos Alayo/ Diaz, por 21/14, 17/21 e 18/16.

continua após a publicidade



➡️ Holanda e EUA sobem ao pódio do Elite 16 de Vôlei de Praia



➡️ Campeão olímpico Alison e a despedida em Copacabana: 'tem história'



➡️ Evandro e Arthur se despedem nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia

No set inicial, os catarianos abriram 6 a 3, com viradas de bola inteligentes, contra ataques agressivos dos rivais. Os cubanos enfrentaram dificuldades na defesa e em colocar a bola no chão, enquanto a dupla do Catar pensava melhor as ações. Assim, Ahmed e Cherif mantiveram o controle da primeira parcial e venceram por 21 a 14.

continua após a publicidade

Já o segundo set começou parelho, com as equipes se alternando à frente do placar. Alayo e Diaz melhoraram na eficiência dos ataques e no posicionamento de defesa, dando traços de equilíbrio ao confronto. Ficou assim até o 16 a 13, quando os cubanos começaram a construir vantagem na parcial. Com isso, Cuba se recuperou e ganhou a segunda parcial, por 21 a 17.

Fair-play na final do vôlei de praia

O tiebreak seguiu os mesmos moldes de equilíbrio, com bons ataques e defesas de ambos os lados. Na reta final, os cubanos chamaram a torcida e foram correspondidos. Era para o terceiro set ter terminado em 15 a 12 para a dupla do Catar, mas Cherif se valeu do fair-play e acusou que a bola do ataque cubano, que foi para fora, havia tocado em seu bloqueio. Com isso, a parcial tomou contornos dramáticos, empolgando a torcida. Com ponto de ataque, Cherif e Ahmed se consagraram campeões da etapa do Elite 16 no Rio de Janeiro com a vitória por 18/16.

continua após a publicidade



➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico