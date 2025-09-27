menu hamburguer
Thamela/Victoria se emociona com virada no Elite 16 de Vôlei de Praia

Thamela/Victoria derrota as italianas Gottardi e Orsi Toth no tiebreak

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGustavo Loio,
Dia 27/09/2025
21:18
Atualizado há 0 minutos
Thamela abraça Victoria após o triunfo sobre as italianas Gottardi e Orsi Toth em Copacabana (Foto: Divulgação)
Domingo, às 18h, a final feminina do Elite 16 de Vôlei de Praia, em Copacabana, poderá ser 100% brasileira. Isso porque, além de Carol e Rebecca, que estão na semifinal, o país também será representado por Thamela e Victoria, líderes do ranking mundial, que se emocionaram com a vitória sobre as italianas Gottardi/Orsi, de virada por 16/21, 21/17 e 16/14.

Thamela e Victoria voltam à quadra às 11h de domingo, contra as americanas Shaw e Cheng. Já às 12h, Carol e Rebecca têm pela frente Cannon e Kraft, também dos EUA.

➡️ Evandro e Arthur se despedem nas quartas de final do Elite 16 de Vôlei de Praia

Ao Lance!, Thamela celebrou a vaga:

- É uma semifinal muito importante para o nosso time, a gente estava buscando. Em João Pessoa a gente bateu na trave, mas viemos muito decididas e tivemos bastante força para sair dos momentos difíceis. E a gente está muito feliz e vamos buscar uma vaga para o Brasil na final.

Victoria, tal como a parceira, agradeceu a força dos torcedores:

- Jogar no Brasil é incrível, e viemos bem focadas para buscar uma medalha. As expectativas para as semifinais são as melhores.

Thamela e Victoria após o triunfo nas quartas do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Como foi a vitória no Elite 16 de Vôlei de Praia

Apesar da torcida ao lado da dupla número 1 do mundo, foram as italianas que começaram com a vantagem no duelo ao abrir 4 a 1. O Brasil não demorou, no entanto, para entrar no ritmo do jogo e igualar a parcial. Com o apoio da arquibancada lotada, Thamela e Victoria conquistaram a virada, e a diferença rapidamente aumentou. Erros cruciais no ataque somados ao forte saque de Orsi Toth colocaram o placar ao lado da Itália, que garantiu a vitória por 21 a 16.

As brasileiras voltaram melhor no segundo set e chegaram a abrir 5 a 1. No entanto, a dupla não manteve o ritmo e levou a virada no 8 a 7. Com a força da torcida, Thamela e Victoria voltaram ao comando do placar, mas ainda pecavam em saques e ataques. Na reta final, o Brasil conseguiu controlar as ações e venceu por 21 a 17, após um ataque na rede.

O tiebreak foi acirrado do início ao fim, com alternância das equipes à frente do placar. No ponto crucial da parcial, a dupla italiana salvou dois match points brasileiros. Porém, Thamela fez o ponto que consagrou a vitória por 16 a 14 e a vaga nas semifinais.


Victoria (e) e Thamelas agradecem o apoio da torcida em Copacabana (Foto: Divulgação)
