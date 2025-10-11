Vôlei: Bauru espanta a zica e conquista o Paulista Feminino; vídeo
Invicta no Estadual, equipe volta a triunfar após três derrotas em finais em 2024
Depois de amargar três vice-campeonatos em 2024, o Bauru soltou o grito de campeão neste sábado (11). Na 100ª partida na Arena Paulo Skaf, que estava lotada, as donas da casa derrotaram o Barueri por 3 sets a 0, segunda partida da final do Campeonato Paulista. As parciais foram de 25/21, 25/22 e 25/19.
A Arena Paulo Skaf foi inaugurada em 2022 em outro momento de glória para o time de Bauru: o da Superliga Feminina. Em 2024, no entanto, o time perdeu as finais do Paulista, Copa do Brasil e da Superliga.
A conquista deste sábado, a terceira do Bauru no Paulista, foi celebrada de maneira invicta. Em toda a campanha, foram 11 vitórias em 11 jogos. Os outros troféus, na competição, foram erguidos em 2018 e 2022.
Enquanto isso, o Barueri sofreu a terceira derrota em finais do Paulista, onde seu último título foi em 2019.
Elenco campeão paulista:
Amanda Mutuano, Bruna Moraes, Dani Lins, Diana, Giovanna, Isabella Rocha, Kasiely, Keyt, Lara, Léia, Mayany, Nia Reed, Acosta, Talia, Thays.
Comissão técnica campeã:
Henrique Modenesi, Rodolfo Ferreira, Eduardo Gonçalves, Sérgio Borin, Rodrigo Gianoni, Pedro Batista, Fernanda Gasparini, Bruno Bember e Diego Sena.
A campanha invicta do Bauru
Final
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Paulistano Barueri I 11/10 |Arena Paulo Skaf, Bauru
Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 08/10 I Ginásio José Corrêa, Barueri
Semifinal
Renasce Sorocaba 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 30/09 I Sesi Sorocaba, Sorocaba
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 03/10 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Fase Classificatória
A.A. São Caetano 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 23/08 I Lauro Gomes, São Caetano
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Vôlei Louveira I 27/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 02/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Pinheiros 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 07/09 I Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo
Sesi Vôlei Bauru 3 x 2 Paulistano Barueri I 10/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Realizar Santos I 13/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Osasco São Cristóvão Saúde 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 24/09 I Ginásio José Liberatti, Osasco
