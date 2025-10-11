menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Kings League anuncia venda de ingressos para a final da World Cup Nations

Principal evento de nações do torneio acontecerá no Brasil

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
21:19
Troféu Kings League Brasil
imagem cameraKings League Brasil chegou ao país neste ano (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante o evento “Kickoff day”, realizado no teatro Roxy, no Rio de Janeiro, a Kings League anunciou a venda de ingressos para a grande final da World Cup Nations. O principal torneio da competição acontece no Brasil durante o mês de janeiro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Ronaldo é anunciado como novo presidente do Brasil da Kings League; veja

A final da competição acontece no dia 17 de janeiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os torcedores e fãs da modalidade já podem adquirir os ingressos para o evento.

Os ingressos para a decisão estarão disponíveis para compra no site kingsleague.pro. O preço dos ingressos variam de R$ 330 até R$ 38,50. Confira abaixo os valores do evento organizado pela Kings League:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Setor Leste Inferior

Inteira - R$ 330,00

Meia - R$ 165,00

Setor Leste Superior

Inteira - R$ 165,00

Meia -R$ 82,50

Setor Oeste Inferior

Inteira - R$ 330,00

Meia - R$ 165,00

Setor Oeste Superior

Inteira - R$ 165,00

Meia -R$ 82,50

Setor Norte Inferior

Inteira - R$ 220,00

Meia - R$ 110,00

Setor Norte Superior

Inteira - R$ 77,00

Meia - R$ 38,50

Setor Sul Inferior

Inteira - R$ 220,00

Meia - R$ 110,00

Setor Sul Superior

Inteira - R$ 77,00

Meia - R$ 38,50

Kings League: um sucesso no Brasil

O palco da World Cup Nations será o mesmo da final do primeiro sprint da Kings League Brasil. Em maio, Furia FC e Dendelê levaram 40 mil torcedores ao Allianz Parque. Na ocasião, a equipe que tem Neymar como presidente saiu vencedora nacional. Com o sucesso da competição nacional, o Brasil será a sede do torneio Mundial.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Fúria FC foi o primeiro time vencedor da Kings League Brasil (Foto: Reprodução)
Fúria FC foi o primeiro time vencedor da Kings League Brasil (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias