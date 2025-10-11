Kings League anuncia venda de ingressos para a final da World Cup Nations
Principal evento de nações do torneio acontecerá no Brasil
Durante o evento “Kickoff day”, realizado no teatro Roxy, no Rio de Janeiro, a Kings League anunciou a venda de ingressos para a grande final da World Cup Nations. O principal torneio da competição acontece no Brasil durante o mês de janeiro de 2026.
A final da competição acontece no dia 17 de janeiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os torcedores e fãs da modalidade já podem adquirir os ingressos para o evento.
Os ingressos para a decisão estarão disponíveis para compra no site kingsleague.pro. O preço dos ingressos variam de R$ 330 até R$ 38,50. Confira abaixo os valores do evento organizado pela Kings League:
Setor Leste Inferior
Inteira - R$ 330,00
Meia - R$ 165,00
Setor Leste Superior
Inteira - R$ 165,00
Meia -R$ 82,50
Setor Oeste Inferior
Inteira - R$ 330,00
Meia - R$ 165,00
Setor Oeste Superior
Inteira - R$ 165,00
Meia -R$ 82,50
Setor Norte Inferior
Inteira - R$ 220,00
Meia - R$ 110,00
Setor Norte Superior
Inteira - R$ 77,00
Meia - R$ 38,50
Setor Sul Inferior
Inteira - R$ 220,00
Meia - R$ 110,00
Setor Sul Superior
Inteira - R$ 77,00
Meia - R$ 38,50
Kings League: um sucesso no Brasil
O palco da World Cup Nations será o mesmo da final do primeiro sprint da Kings League Brasil. Em maio, Furia FC e Dendelê levaram 40 mil torcedores ao Allianz Parque. Na ocasião, a equipe que tem Neymar como presidente saiu vencedora nacional. Com o sucesso da competição nacional, o Brasil será a sede do torneio Mundial.
