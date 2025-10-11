Kings League anuncia venda de ingressos para a final da World Cup Nations

Durante o evento “Kickoff day”, realizado no teatro Roxy, no Rio de Janeiro, a Kings League anunciou a venda de ingressos para a grande final da World Cup Nations. O principal torneio da competição acontece no Brasil durante o mês de janeiro de 2026.

continua após a publicidade

➡️Ronaldo é anunciado como novo presidente do Brasil da Kings League; veja

A final da competição acontece no dia 17 de janeiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Os torcedores e fãs da modalidade já podem adquirir os ingressos para o evento.

Os ingressos para a decisão estarão disponíveis para compra no site kingsleague.pro. O preço dos ingressos variam de R$ 330 até R$ 38,50. Confira abaixo os valores do evento organizado pela Kings League:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Setor Leste Inferior

Inteira - R$ 330,00

Meia - R$ 165,00

Setor Leste Superior

Inteira - R$ 165,00

Meia -R$ 82,50

Setor Oeste Inferior

Inteira - R$ 330,00

Meia - R$ 165,00

Setor Oeste Superior

Inteira - R$ 165,00

Meia -R$ 82,50

Setor Norte Inferior

Inteira - R$ 220,00

Meia - R$ 110,00

Setor Norte Superior

Inteira - R$ 77,00

Meia - R$ 38,50

Setor Sul Inferior

Inteira - R$ 220,00

Meia - R$ 110,00

Setor Sul Superior

Inteira - R$ 77,00

Meia - R$ 38,50

Kings League: um sucesso no Brasil

O palco da World Cup Nations será o mesmo da final do primeiro sprint da Kings League Brasil. Em maio, Furia FC e Dendelê levaram 40 mil torcedores ao Allianz Parque. Na ocasião, a equipe que tem Neymar como presidente saiu vencedora nacional. Com o sucesso da competição nacional, o Brasil será a sede do torneio Mundial.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico