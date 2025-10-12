menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Do Bronx e mais três brasileiros ganham mais de R$ 1 milhão em bônus no UFC Rio

Brasileiros ganharam mais de R$ 250 mil em bônus cada após o UFC Rio

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
00:02
Bia Mesquita venceu bônus da noite (Foto: Reprodução Instagram UFC)
imagem cameraBia Mesquita venceu bônus da noite (Foto: Reprodução Instagram UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Quatro lutadores brasileiros ganharam bônus após o UFC Rio.
Total de US$ 200 mil em prêmios.
Charles Do Bronx recebeu o maior bônus na luta principal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Ultimate premiou quatro lutadores brasileiros com bônus de performance da noite após o UFC Rio. No total, eles ganharam US$ 200 mil (ou seja, R$ 1,1 milhão). Charles Do Bronx, que finalizou Mateusz Gamrot na luta principal, liderou a lista de vencedores do bônus.

continua após a publicidade

Além do ex-campeão peso leve, as brasileiras Julia Polastri e Bia Mesquita também ganharam US$ 50 mil (R$ 276 mil), além do peso pesado Vitor Petrino também ter conquistado o bônus por seu nocaute brutal em Thomas Petersen. Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute técnico, enquanto Bia finalizou Irina Alekseeva no segundo assalto.

➡️Confira todas as notícias do MMA e do UFC no Whatsapp. Siga o nosso novo canal LANCE! Lutas

➡️Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Charles foi ovacionado no UFC Rio

Ovacionado pela torcida que lotou a Farmasi Arena, Charles estava em êxtase no fim da luta. Ele admitiu a emoção extrema e disse estar se segurando para não chorar.

continua após a publicidade

 - Isso aqui é só para vocês. Não é dinheiro, não é status. F***-se. Essa p...aqui é o Brasil! Eu acho que ganhei mais 50 mil dólares e vamos fazer uma festa na favela, p*** É dia das crianças, da favela para o mundo!  – comentou Oliveira.

Resultados oficiais do UFC Rio

Do Bronx ganhou mais US$ 50 mil em bônus (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Do Bronx ganhou mais US$ 50 mil em bônus (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Card principal

Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round

continua após a publicidade

Card Preliminar

Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias