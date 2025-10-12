Do Bronx e mais três brasileiros ganham mais de R$ 1 milhão em bônus no UFC Rio
Brasileiros ganharam mais de R$ 250 mil em bônus cada após o UFC Rio
O Ultimate premiou quatro lutadores brasileiros com bônus de performance da noite após o UFC Rio. No total, eles ganharam US$ 200 mil (ou seja, R$ 1,1 milhão). Charles Do Bronx, que finalizou Mateusz Gamrot na luta principal, liderou a lista de vencedores do bônus.
Além do ex-campeão peso leve, as brasileiras Julia Polastri e Bia Mesquita também ganharam US$ 50 mil (R$ 276 mil), além do peso pesado Vitor Petrino também ter conquistado o bônus por seu nocaute brutal em Thomas Petersen. Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute técnico, enquanto Bia finalizou Irina Alekseeva no segundo assalto.
Charles foi ovacionado no UFC Rio
Ovacionado pela torcida que lotou a Farmasi Arena, Charles estava em êxtase no fim da luta. Ele admitiu a emoção extrema e disse estar se segurando para não chorar.
- Isso aqui é só para vocês. Não é dinheiro, não é status. F***-se. Essa p...aqui é o Brasil! Eu acho que ganhei mais 50 mil dólares e vamos fazer uma festa na favela, p*** É dia das crianças, da favela para o mundo! – comentou Oliveira.
Resultados oficiais do UFC Rio
Card principal
Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round
Card Preliminar
Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round
