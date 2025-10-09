Após gol pela Holanda, torcedores do Corinthians mandam recado a Memphis

Brigando por uma vaga na próxima Copa do Mundo, a Holanda não tomou conhecimento de Malta e goleou os donos da casa por 4 a 0, pela 7ª rodada das Eliminatórias Europeias. Com um gol de cabeça, Memphis Depay, craque do Corinthians, fechou o placar ao fim do jogo para dar a vitória para a “Laranja Mecânica”. Após a partida, os torcedores destacaram a atuação do camisa 10 nas redes sociais.

Apesar do gol marcado por sua seleção, a atuação de Memphis Depay não agradou a todos os torcedores. Segundo alguns internautas, o atacante não vem rendendo o que se espera com a camisa do Timão e só vem aproveitando as oportunidades quando defende as cores de sua seleção.

No entanto, há quem defenda o desempenho do camisa 10 pela Holanda. Para um torcedor do Corinthians, a minutagem na partida e o gol marcado contra Malta podem servir de motivação para Memphis voltar a jogar bem pelo Timão.

Veja a reação dos torcedores do Corinthians

Na partida contra Malta, o craque do Corinthians saiu do banco para marcar seu 53º gol com a camisa da Holanda. Nestas eliminatórias, Memphis Depay ultrapassou o astro Robin Van Persie e se isolou como o maior artilheiro da história de sua seleção. Com a vitória, a “Laranja Mecânica” se isolou na liderança do Grupo G, somando quatro vitórias em cinco jogos.

O que vem por aí para Holanda e Malta?

Após a derrota, Malta volta a campo neste domingo (12), em amistoso contra a Bósnia e Herzegovina, às 14h (de Brasília). Já a Holanda segue firme nas Eliminatórias e encara a Finlândia no mesmo dia, às 13h (de Brasília), buscando manter a liderança do Grupo G.

