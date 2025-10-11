menu hamburguer
Mais Esportes

Campeãs olímpicas, Duda e Ana Patrícia sobem ao pódio em Newport

Brasileiras ficam com o bronze, enquanto Evandro e Arthur Lanci são prata nos EUA

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
21:59
Ana Patrícia vai ao ataque na vitória sobre as americanas na decisão pelo bronze (Divulgação)
Ana Patrícia vai ao ataque na vitória sobre as americanas na decisão pelo bronze (Divulgação)
O Brasil subiu duas vezes ao pódio da etapa de Newport, nos EUA, do Elite 16 de Vôlei de Praia. Neste sábado (11), Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas, conquistaram o bronze, enquanto Evandro e Arthur Lanci ficaram com a prata nas areias americanas.

Ausentes da etapa de Copacabana, há duas semanas, do Elite 16, Ana Patrícia e Duda venceram, na sexta-feira (10), as compatriotas Thamela e Vicotria, por 2 a 0, nas quartas de final. Já nas semifinais, deste sábado, as campeãs olímpicas foram superadas pelas americanas Donlin e Denaburg, por 2 a 1, com parciais de 23/21, 18/21 e 15/10. Na decisão pelo bronze, as brasileiras superaram as anfitriãs Cannon e Kraft, por 2 a 0, com parciais de 21/11 e 21/12, e subiram ao pódio no vôlei de praia novamente. Foi a quinta vez que Duda e Ana Patrícia ficam com o bronze no circuito mundial.

Já na decisão masculina, Cherif e Ahmed, do Catar, que vinham do título da etapa de Copacabana, no último dia 28, mantiveram a boa sequência com a vitória na final. O triunfo sobre Evandro e Arthur Lanci foi por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 30/28. Antes, os brasileiros derrotaram Mol e Bernstsen, da Noruega (2 a 0) e os irmãos Grimalt, do Chile, pelo mesmo placar.



Evandro e Arthur Lanci ficaram com a prata em Newport (Divulgação)
