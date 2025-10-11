Kings League Brasil anuncia mudanças para o 2º Split; entenda novo formato
A Kings League Brasil anunciou hoje os grupos e o novo formato do 2º split
- Matéria
- Mais Notícias
Após o sucesso estrondoso do primeiro split, que consagrou a Furia FC, time de Neymar Jr. e Cris Guedes, como grande campeã em uma final emocionante no Allianz Parque, a Kings League Brasil se prepara para um segundo semestre de 2025 ainda mais dinâmico e imprevisível. O torneio deu o pontapé inicial para seu 2º split em grande estilo. Em um evento de lançamento realizado neste sábado (11), em Copacabana, no Rio de Janeiro.
Kings League anuncia venda de ingressos para a final da World Cup Nations
Mais Esportes
Ronaldo é anunciado como novo presidente do Brasil na Kings League; veja
Mais Esportes
Lipão é eleito melhor jogador do mundo na Kings League; veja premiações
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Nesta nova fase, as dez equipes participantes foram divididas em dois grupos de cinco. A disputa pela classificação para os playoffs será intensa, com os times se enfrentando dentro de seus respectivos grupos.
Confira como ficaram os grupos da Kings League Brasil:
Grupo A: G3X FC, Furia FC, Desimpedidos, LOUD e Real Elite
Grupo B: Dendele FC, Fluxo, Capim FC, Nyvelados FC e Funkbol
Como vai funcionar a classificação?
A corrida para o mata-mata foi redesenhada para aumentar a competitividade. Conforme divulgado hoje, em cada grupo, as três melhores equipes garantirão vagas diretas para os playoffs com base nos confrontos diretos entre si.
A grande inovação fica por conta da quarta e última vaga de cada grupo, que será decidida através do "Modo Challenger"
Como vai funcionar a classificação:
A corrida para o mata-mata foi redesenhada para aumentar a competitividade. Em cada grupo, as três melhores equipes garantirão vagas diretas para os playoffs, com base nos confrontos diretos entre si.
A grande inovação fica por conta da quarta e última vaga de cada grupo, que será decidida através do "Modo Challenger". Neste sistema, as equipes enfrentarão adversários do outro grupo em uma partida por rodada. O desempenho nestes confrontos entre os grupos será crucial: o grupo que obtiver o maior número de vitórias no "Modo Challenger" ao longo da fase de grupos garantirá a quarta vaga para seus membros.
O campeão brasileiro enfrentará o vencedor da Kings Cup do México em uma partida única. O ganhador deste confronto entre os dois gigantes da América Latina será coroado o grande campeão da Kings Cup América.
- Matéria
- Mais Notícias