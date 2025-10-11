Charles do Bronx desafia ex-campeão após vitória épica no UFC Rio
Brasileiro pediu revanche contra Max Holloway, que aceitou o desafio
- Matéria
- Mais Notícias
Charles "do Bronx" Oliveira confirmou o favoritismo no UFC Rio ao derrotar o polonês Mateusz Gamrot no segundo round. Durante a entrevista pós-luta, o brasileiro aproveitou a oportunidade desafiar um antigo adversário do peso-leve: Max Holloway. Não demorou, aliás, para o norte-americano aceitar o pedido feito por Do Bronx neste sábado (11).
➡️ VÍDEO: Em atuação de gala, Charles Do Bronx lava a alma com vitória no UFC Rio
— Ei, Hunter, Charles do Bronxs vs. Max Holloway pelo BMF (Melhor filho da p@@@, em inglês), vamos fazer acontecer essa? — disse Oliveira.
A resposta de Holloway chegou pouco tempo depois do desafio durante uma live aberta pelo lutador. Segundo norte-americano, no entanto, a luta poderia acontecer o quanto antes, e uma data já foi sondada: março de 2026
Em grande evidência no mundo da luta, o UFC White House se tornou um evento de maior ambição entre os lutadores da organização. Apesar disso, parece que Holloway não quer esperar junho para enfrentar Do Bronx, destacando Las Vegas como seu lugar de preferência.
O pedido de confronto entre Do Bronx e Holloway no UFC chega como um "revanche" para o brasileiro, que perdeu o primeiro duelo em 2015. Na ocasião, o norte-americano foi o grande vencedor com um nocaute técnico ainda no primeiro round.
Vale destacar que, com a vitória no UFC Rio, Charles manteve sua invencibilidade no Brasil, com sete vitórias em sete lutas.
Como foi a luta de Do Bronx no UFC Rio?
Round 1 - Charles Oliveira começou muito bem o round, conectando com chutes frontais e, mesmo quando ficou para baixo, atacou na omoplata. No meio do assalto, ficou por cima de Gamrot, pegou as costas e esteve perto de finalizar!
Round 2 - Desta vez, Charles inicia o grappling, consegue cinturar Gamrot e leva para baixo. Logo depois, consegue as costas e finaliza! É do Brasil! CHARLES DO BRONX VENCE MATEUSZ GAMROT!
➡️Confira todas as notícias do MMA e do UFC no Whatsapp. Siga o nosso novo canal LANCE! Lutas
Confira os resultados completos do UFC Rio
Card principal
Peso leve: Charles Do Bronx vence Mateusz Gamrot por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso galo: Deiveson Figueiredo vence Montel Jackson por decisão dividida
Peso meio-médio: Joel Alvarez vence Vicente Luque por decisão unânime
Peso pesado: Mario Pinto vence Jhonata Diniz por nocaute no segundo round
Peso pena: Kaan Ofli vence Ricardo Ramos por finalização (mata-leão) no primeiro round
Card Preliminar
Peso pena: Michael Aswell vence Lucas Almeida por nocaute no primeiro round
Peso mosca: Jafel Filho vence Clayton Carpenter por finalização (Kimura) no primeiro round
Peso pesado: Vitor Petrino venceu Thomas Petersen por nocaute no terceiro round
Peso galo: Bia Mesquita venceu Irina Alekseeva por finalização (mata-leão) no segundo round
Peso mosca: Lucas Rocha venceu Stewart Nicoll por decisão unânime
Peso palha: Julia Polastri venceu Karolina Kowalkiewicz por nocaute no terceiro round
Peso galo: Luan Lacerda venceu Saimon Oliveira por finalização (chave de braço) no segundo round
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias