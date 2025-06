Vôlei: Arthur Bento, da Seleção, é anunciado no maior da Itália

O Modena Volley anunciou nesta sexta-feira (6) a contratação do ponteiro Arthur Bento, de 20 anos, para a temporada 2025/26. Jogador da Seleção, Arthur se despediu do Minas após a temporada da Superliga, em que o time foi eliminado nas quartas de final. O Modena é um dos maiores clubes do vôlei italiano, somando 12 títulos no campeonato local.

continua após a publicidade

Alberto Casadei, diretor esportivo do clube italiano, comemorou a chegada do brasileiro ao clube:

— Estou muito feliz em poder anunciar a chegada de mais um jovem talento. Arthur colocou o Modena à frente de todas as propostas que tinha fora do Brasil e isso é motivo de orgulho para o nosso clube. Mal podemos esperar para começar essa nova jornada juntos.

➡️ Bernardinho revela dificuldades da Seleção antes da Liga das Nações

➡️ Bernardinho analisa ausência de Bruninho e mudança de liderança na seleção de vôlei

➡️ Darlan comenta preparação para Liga das Nações e analisa nova Seleção

continua após a publicidade

Na próxima semana, Arthur começa a defender o Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Ele participa dos treinamentos da equipe para a competição, uma das mais relevantes do cenário internacional do vôlei.

A carreira de Arthur Bento no vôlei

O ponteiro de 2,09m começou sua carreira no vôlei canadense e, desde 2020 faz parte da equipe do Minas, começando pela base do clube. Ele deixou o mineiro no início de maio deste ano. Arthur foi capitão da Seleção Sub-21.

continua após a publicidade

Arthur Bento em jogo pelo Minas Tênis Clube (Foto: Hedgard Moraes/ MTC)

CLUBES DE ARTHUR BENTO

2025-2026: Modena Vôlei (ITA)

2024-2025: Minas (BRA)

2023-2024 Minas (BRA)

2022-2023 Minas (BRA)

2021-2022 Minas (BRA)

2020-2021 Minas Tênis Clube U21 (BRA)

2019-2020 Minas Tênis Clube Sub21 (BRA)

2018-2019: Aurora Storm (CAN)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos do Brasil na primeira fase da Liga das Nações

1 de junho - Brasil x Irã - 17h30

12 de junho - Brasil x Cuba - 17h30

14 de junho - Brasil x Ucrânia - 10h

15 de junho - Brasil x Eslovênia - 10h