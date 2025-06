Em um dia sem Brasil, alguns torcedores vieram ao Maracanãzinho para o terceiro dia da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Nesta sexta-feira (6), a Itália não encontrou grandes problemas para derrotar a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/13 e 25/17. A partida começou com tranquilidade para as italianas e terminou assim, com erros não-forçados decisivos das coreanas, que tiveram dificuldade para segurar o ataque das adversárias.

continua após a publicidade

➡️ VNL: Especialista aponta posição carente na Seleção Brasileira de vôlei feminina

Como foi o jogo?

Queridinha da torcida brasileira na estreia, a Itália parecia ter garantido o apoio completo nas arquibancadas do Maracanãzinho também no terceiro jogo da VNL. Apesar de alguns rallys agitados, o primeiro set não deu muita preocupação para as italianas. O ataque era liderado pela oposta Egonu, com seis pontos - cinco de ataque e um de bloqueio. A última estatística, inclusive, foi dominada por elas, que "fecharam" a Coreia em cinco oportunidades.

O ataque potente da Itália não diminuiu de intensidade no set seguinte. Com problemas de passe, a Coreia do Sul também não conseguiu segurar as constantes "porradas" italianas. A "única" forte mudança foi o claro favoritismo da atual campeã da competição sobre as adversárias, já que a torcida brasileira se animava com os momentos intensos vencidos pelas coreanas. Apesar disso, a superioridade na quadra era inegável, e a parcial foi repetida.

continua após a publicidade

O início do terceiro set foi diferente: controle do jogo para as coreanas, que ficaram a frente no placar pela primeira vez. Apesar disso, não demorou para a Itália assumir a liderança. As jogadas com muita qualidade dos dois lados da quadra explodiam a arquibancada, que veio acompanhar o nível mais alto de voleibol. A Itália, então, fechou o jogo com rápido susto da Coreia do Sul nos pontos finais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Itália e Coreia do Sul se enfrentaram pela VNL (Foto: VNL)

O que vem por aí?

Em busca de manter a boa fase, a Itália volta à quadra do Maracanãzinho, às 10h (de Brasília), para enfrentar o Brasil no domingo (8). As italianas, que venceram todas até o momento, aparecem com um alto bloqueio e ataques explosivos.

continua após a publicidade

Por outro lado, a Coreia do Sul não terá mais um dia de descanso nesta etapa da VNL. Após a derrota nesta sexta-feira (6), a equipe asiática retorna para enfrentar a Tchéquia.