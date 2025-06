Franca x Minas: data, horário e onde assistir ao jogo 1 da final do NBB

Minas e Sesi Franca começam a decidir o título do NBB 2024/2025, 17ª edição do campeonato nacional de basquete, neste sábado (7). A série final, disputada em melhor de cinco jogos, terá início às 17h (de Brasília), no Pedrocão, em Franca (SP). O time paulista busca o quarto título consecutivo da competição, enquanto a equipe mineira disputa sua primeira final na história do torneio. O jogo tem transmissão do SporTV (TV fechada), FlamengoTV+ e BasquetPass (streamings pagos). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Os finalistas se enfrentaram duas vezes durante a temporada regular, com cada equipe vencendo em seu ginásio. Na abertura do campeonato, em 15 de outubro, o Franca superou o Minas por 82 a 76 no Pedrocão. Já no segundo turno, em 29 de dezembro, os mineiros venceram por 92 a 73 na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

O Minas chega à decisão após campanha dominante nos playoffs. Líder da primeira fase, a equipe eliminou todos os adversários com o mesmo placar nas séries: 3 a 0 contra Mogi, Vasco e Bauru.

O Sesi Franca, terceiro colocado na fase de classificação, enfrentou maior resistência. Após eliminar o Pato por 3 a 0 na primeira rodada dos playoffs, precisou do quinto jogo para superar tanto o Pinheiros quanto o Flamengo, com séries decididas por 3 a 2.

Apesar de o primeiro jogo ocorrer em Franca, o Minas tem a vantagem do mando de quadra na série, podendo realizar até três partidas em Belo Horizonte, caso a decisão se estenda ao quinto jogo.

FICHA TÉCNICA - FRANCA x MINAS

📅 Data: sábado, 07 de junho;

⌚ Horário: 17h (de Brasília);

🏟️ Local: Pedrocão, em Franca (SP);

📺 Onde assistir: SporTV e ESPN 2 (TV fechada), Disney +, Globoplay e BasquetPass (streamings pagos).