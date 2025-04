Com uma atuação para lá de constrangedora de Grigor Dimitrov, 18º colocado, Alex De Minaur aplicou uma bicicleta nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. O tenista número 10 do ranking ATP garantiu o placar de 6/0 6/0, o que é muito incomum para esse nível de competitividade. O australiano, que eliminou João Fonseca em Miami, precisou de apenas 44 minutos para aplicar o feito histórico e deixou o público boquiaberto na quadra central Rainier III no Monte Carlo Country Club. Vale destacar que o Monte Carlo Open é o primeiro grande evento no saibro europeu da temporada.

Dimitrov aparentemente não sentiu nada físico ao longo do jogo, mostrou apenas apatia, movimentação ruim para seu nível atlético. Durante o confronto, o tenista apresentou muitos erros não-forçados e, ainda assim, não esboçou nenhuma reação.

Os torcedores até tentaram animar o búlgaro, ex-top 3, em seus poucos pontos na partida, mas foi em vão. De Minaur fez seu trabalho com excelência e não teve piedade. Por outro lado, Dimitrov cometeu 23 erros não-forçados, fez apenas um winner e marcou somente 15 pontos no encontro.

O australiano De Minaur buscará, então, sua segunda final de Masters 1000 na carreira para superar Toronto, no Canadá, onde foi vice-campeão em 2023. Para tal, o tenista terá que bater o tricampeão do torneio, Stefanos Tsitsipas, ou o italiano Lorenzo Musetti nas semifinais.

Feito histórico de De Minaur

Pela primeira vez desde 1990, quando os Masters 1000 foram criados (com outro nome na época), uma bicicleta foi dada em um torneio deste porte, segundo estatísticas do "OptaAce". Principalmente, a partir das quartas de final em diante.

Apesar disso, uma bicicleta já foi dada em outras ocasiões: em rodadas iniciais e até no ATP Finals. Entre as raras marcas, destaca-se Roger Federer em 2005, quando o suíço passou por cima do argentino Gaston Gaudio na fase de grupos.

