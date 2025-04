Oscar Piastri foi o mais rápido do segundo treino livre do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (11) no Circuito Internacional de Sakhir. A McLaren repetiu o bom desempenho do primeiro treino, com Lando Norris na segunda colocação. George Russell, da Mercedes, completou o top 3 da sessão.

continua após a publicidade

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, também teve uma boa performance. Ele registrou o 13º melhor tempo, ficando à frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que terminou em 20º.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ GP do Bahrein: Norris lidera, e Bortoleto conquista a 11ª posição

Como foi o segundo treino livre do GP do Bahrein?

Gabriel Bortoleto no GP do Bahrein, no Circuito Internacional do Sahkir (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Charles Leclerc abriu os trabalhos e marcou o tempo de 1m33s347. Em seguida, Pierre Gasly virou 1m32s699 e assumiu a liderança. Naquele momento, Alexander Albon era o vice-líder, com Esteban Ocon em terceiro. A ponta voltou a mudar quando Lewis Hamilton cravou 1m32s157 e assumiu a liderança do treino livre.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto ficou à frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, conquistando o 15º melhor tempo da sessão.

O que é isso, Fernando Alonso?

Fernando Alonso se irritou com o volante da Aston Martin. O espanhol chegou a arrancar a peça do carro e gritou no rádio: "Troquem o volante. Estamos com um problema, ele está desligando!" Após o incidente, a equipe confirmou que foi necessário substituir partes do sistema de direção do carro. Enquanto isso, do outro lado da pista, Lando Norris travou os pneus dianteiros e passou reto na curva 10.

Bortoleto em quinto

George Russell assumiu a liderança provisória com 1m31s945, mas a alegria durou pouco: logo em seguida, Hamilton, com pneus macios, retomou a ponta ao marcar 1m31s915 — apenas 0s030 mais rápido que Russell.

continua após a publicidade

Leclerc então apareceu com 1m31s729 e subiu para o primeiro lugar, até que Alexander Albon fez o melhor tempo da sessão: 1m31s696. Gabriel Bortoleto, por sua vez, fez uma volta consistente e alcançou a quinta posição.

Piastri faz o melhor tempo no segundo treino livre

Norris chegou a assumir a liderança, mas foi superado por Oscar Piastri. Bortoleto caiu para oitavo, mas manteve um excelente desempenho com a Sauber. Após o problema com o volante, Alonso voltou à pista normalmente.

George Russell passou reto na curva, mas conseguiu se recuperar e retornar à pista. O britânico foi perseguido por Max Verstappen logo depois. O holandês, por sua vez, abriu passagem para o piloto da Mercedes, que respondeu com um gesto que pareceu ser de agradecimento.

Oscar Piastri terminou o segundo treino livre na liderança. Lando Norris e George Russell completaram o top 3 da sessão. Gabriel Bortoleto finalizou em 13º lugar.

Veja os resultados do segundo treino livre no Bahrein: