Com mais uma edição neste domingo (13), o Bahrein já foi abertura de seis temporadas do mundial de Fórmula 1, além de ter sido palco do acidente de Romain Grosjean em 2020 e de uma corrida extra. O Lance! relembra curiosidades e momentos marcantes do GP que acontece desde 2004.

Acidente de Romain Grosjean (2020)

Um dos momentos mais assustadores da nova era da Fórmula 1 aconteceu no Bahrein: em 2020, ainda na largada da prova, Romain Grosjean bateu com sua Haas em uma barreira de proteção, causando explosão. O piloto ficou 28 segundos nas chamas, mas conseguiu sair com poucos ferimentos. O GP do Bahrein de 2020 foi a última do Francês, já sem renovação com a Haas antes do acidente.

Acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2020 (Foto: Bryn Lennon / POOL / AFP)

Quem substitui Romain Grosjean no final da temporada foi o brasileiro Pietro Fittipaldi. Ele foi o primeiro brasileiro a disputar uma corrida de F1 desde 2017, quando Felipe Massa fez a última temporada pela Williams. O brasileiro terminou ambas as provas que participou em último.

Após o acidente, Romain Grosjean seguiu a carreira no automobilismo na Fórmula Indy. Na disputa, o piloto correu nas equipes Dale Coyne, Andretti e Juncos. Atualmente, Grosjean é segundo piloto reserva da Prema.

Corrida no anel externo (2020)

Por conta da pandemia de Covid-19, em 2020, o Bahrein recebeu duas etapas da Fórmula 1: o GP do Bahrein, no circuito tradicional, e o GP do Sakhir, no anel externo do Grade Prêmio. A corrida não teve a participação de Lewis Hamilton, infectado pelo coronavírus. Quem substituiu o heptacampeão foi George Russell, que fez a primeira corrida pela Mercedes. Mais curto, a prova extra do Bahrein teve 87 voltas.

GP do Bahrein 2019 (Foto: AFP)

Outras curiosidades

O GP do Bahrein abriu a temporada da F1 em 2006, 2010, 2021, 2022, 2023 e 2024. Além disso, o país já recebeu os testes de pré-temporadas. Atualmente, o posto de corrida de abertura voltou a ser da Austrália, em Albert Park, mas o Bahrein continua recebendo os testes.

O Brasil é a quarta nacionalidade com mais vitórias na prova, com duas. Ambas são de Felipe Massa, em 2007 e 2008.

A prova não usa o tradicional champanhe na comemoração do pódio. Invés da bebida alcoólica, é usada uma bebida de água de rosas.

O GP do Bahrein de 2005 foi a mais quente da história da F1. A temperatura ambiente chegou aos 42º, já a pista atingiu 56º. A vitória do GP foi conquistada por Fernando Alonso.

Programação do GP do Bahrein; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 11 de abril

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 12 de abril

🏎️ Treino livre 3: 9h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 13h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 13 de abril

🏎️ Corrida: 12h — Band e F1TV

*Horários de Brasília