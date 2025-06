Preocupação para o Milwaukee Bucks? Antes mesmo da primeira cesta de "inauguração", Giannis Antetokounmpo escorregou feio em sua quadra no Leblon, bairro do Rio de Janeiro. Os planos do ala da NBA quase foram atrapalhados pela chuva, que deixou a área perto da cesta molhada e "fez" o astro sofrer uma queda. Logo depois, o jogador se levantou e garantiu uma enterrada para levar os fãs presentes a loucura. Veja vídeo do momento abaixo.

A primeiro cesta precisava ser de Antetokounmpo, e as tentativas foram iniciadas do lance livre. Sem sorte nos arremessos, o ala-pivô decidiu entregar uma de suas marcas registradas: as enterradas. O jogador, no entanto, não contava com a quadra molhada e caiu direto com as costas no chão.

Antetokounmpo visita o Rio de Janeiro

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo está no Brasil! Nesta segunda-feira (9) às 11h (de Brasília), o grego vai participar da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado pela Betano, empresa na qual o jogador do Bucks é embaixador global.

— Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje pela Betano permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos — afirma Giannis Antetokounmpo.

Giannis viu a Seleção Brasileira de vôlei na VNL

De férias no Brasil, o grego Giannis Antetokounmpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, time da NBA, marcou presença no duelo entre Brasil e Itália, pela VNL feminina, realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Já na terça-feira (10), Antetokounmpo e sua família vão viajar para São Paulo, onde assistirão à partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.