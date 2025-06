NBA: Antetokounmpo pode deixar o Bucks e fechar com equipe do Canadá

O futuro de Giannis Antetokounmpo pode estar prestes a mudar na NBA. O craque pode deixar o Bucks e um dos destinos mais comentados é o Toronto Raptors. Segundo o jornalista Doug Smith, do Toronto Star, há um interesse mútuo entre o grego e a franquia. No entanto, tudo dependerá do rumo que o Milwaukee escolher tomar durante a offseason da liga.

Embora Antetokounmpo jamais tenha deixado claro o desejo de sair dos Bucks, fontes apontam que ele estaria considerando essa possibilidade pela primeira vez. A escolha de Toronto como destino não seria aleatória: o Raptors reúne peças jovens e flexibilidade financeira que podem tornar uma troca viável, sem comprometer completamente o elenco.

A principal dificuldade de negociar um astro como Giannis é o custo envolvido. Seu salário de mais de 54 milhões de dólares para a temporada 2025/26 exige uma compensação robusta — tanto técnica quanto financeira.

O time que o adquirir precisa abrir mão de jogadores importantes, o que pode enfraquecer o grupo. Foi o que levou Kevin Durant a recusar o Golden State Warriors na última janela de transferências: o receio de que o time perdesse força no processo.

Ainda assim, Smith acredita que o Raptors poderia montar um pacote atrativo com nomes como Gradey Dick, RJ Barrett, Ochai Agbaji, Ja’Kobe Walter e Jonathan Mogbo. Mesmo com essas perdas, Toronto manteria um núcleo interessante com Scottie Barnes, Brandon Ingram, Immanuel Quickley e Jakob Poeltl. O banco, no entanto, precisaria de atenção especial, já que opções como Jamal Shead e AJ Lawson não possuem muito tempo de quadra.

Giannis Antetokounmpo em ação pelo Bucks na NBA (Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Outras opções de Antetokounmpo

Além dos Raptors, San Antonio Spurs e Houston Rockets também estão atentos à situação. Ambos têm jovens valiosos e escolhas altas no Draft de 2025. O Spurs, por exemplo, possui a segunda escolha geral, enquanto o Rockets poderia oferecer nomes como Jalen Green e Cam Whitmore.

O desfecho dessa novela deverá ser definido nos próximos dias, quando os representantes de Giannis e o Bucks se reunirão para discutir o futuro do astro.