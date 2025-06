Noiva de Gui Santos se pronuncia após vídeo vazado do jogador em festa

Júlia Lawrenz, noiva de Gui Santos, único brasileiro em atividade na NBA, se manifestou nesta sexta-feira (6) sobre o vídeo que mostra o jogador em uma boate ao lado de outras mulheres. As imagens, registradas dias antes do pedido de casamento, geraram especulações nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Patrocínios na NBA crescem 8% e somam US$ 1,62 bilhão na temporada

Em vídeo publicado nas redes sociais, Júlia negou qualquer crise no relacionamento e disse que sabia da presença de Gui no local, além de conhecer as pessoas que aparecem nas imagens.

- Eu recebi muitas mensagens de vocês perguntando se está tudo bem, o que está acontecendo, sem entender direito. E eu vou ser direta, gente: nada mais do que uma notícia sensacionalista. Eu e o Gui estamos super bem, está tudo ótimo. Só quero esclarecer para vocês as coisas que eu acho que vocês merecem saber também. Já saiu a nota da equipe do Gui e eu sabia exatamente onde ele estava, com quem ele estava. Eu conheço todas as pessoas daquele vídeo. Naquele vídeo tem a prima dele, tem uma amiga nossa — uma amiga do casal — que é namorada do melhor amigo dele. Ela é muito próxima da gente, muito próxima do Gui.

continua após a publicidade

Júlia também minimizou o tom dos registros, dizendo que o comportamento do casal é naturalmente expansivo:

➡️Haliburton faz cesta inacreditável, e Pacers vence o Thunder no jogo 1 da final da NBA

- Quem estava com a gente agora em São Paulo viu como nós dois somos pessoas muito extrovertidas, pessoas que abraçam, que conversam, que dançam. A gente é assim. Nós dois somos assim. Então não tem nada de muito diferente do que a gente é. O Gui tenta tratar todas as pessoas bem. Obviamente, ali teve um corte no qual quiseram colocar uma coisa mais sensacionalista. Mas ele é assim com todas as pessoas — com todos os amigos, com toda a família, comigo, obviamente - finalizou.

Stephen Curry e Gui Santos em ação pelos Warriors na NBA (Foto: Sean Gardner / AFP)

➡️ Rômulo Mendonça aponta favorito para título da NBA

A assessoria de Gui Santos também havia se pronunciado por meio de nota enviada à imprensa:

"Sobre as imagens divulgadas: as pessoas que aparecem são pessoas do ciclo de amizades/família de Gui Santos, inclusive uma prima (com quem aparece abraçado em uma das fotos) e a namorada de um de seus melhores amigos (com quem aparece dançando próximo). Júlia, noiva de Gui, não estava no dia, sabia da ida de Gui à comemoração com o grupo de amigos."

continua após a publicidade

O pedido de casamento foi postado pelo casal na quarta-feira (4), nas redes sociais, após cinco anos de relacionamento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte