NBA: Golden State Warriors bate o martelo sobre a saída de titular

O futuro do Golden State Warriors nesta offseason da NBA gira, em torno de Jonathan Kuminga. Segundo Monte Poole, da NBC Sports Bay Area, a tendência é que o jovem ala seja mantido no elenco. No entanto, essa possível permanência está longe de encerrar os debates sobre seu papel na franquia.

Após uma temporada de altos e baixos, Kuminga divide opiniões entre os torcedores: alguns acreditam que ele nunca teve uma chance real de se desenvolver, enquanto outros defendem que ele já teve oportunidades suficientes.

A eliminação nos playoffs da franquia expôs a fragilidade do time, mesmo após a chegada de Jimmy Butler. No curto período em que Curry esteve fora, Kuminga fez boas atuações, com média de 24,3 pontos nos jogos contra o Timberwolves.

Esses momentos de destaque se opõe ao que o jogador havia apresentado temporada regular, quando teve médias de 15,3 pontos, 4,6 rebotes e um aproveitamento de 30,5% nas bolas de três.

Como agente livre restrito, ele pode renovar com os Warriors, aceitar uma proposta de outro time (que Golden State pode igualar), ser envolvido em uma troca ou aceitar a oferta qualificatória de US$ 7,9 milhões — essa última é a menos provável.

Warriors deve apostar em Kuminga

Com a folha salarial já pressionada por Curry, Butler e Draymond Green, a continuidade de Kuminga significaria ainda menos margem de manobra para reforços. Ao mesmo tempo, trocá-lo pode significar perder um jovem talento com enorme potencial.

Com 22 anos e entrando em sua quinta temporada, Kuminga representa tanto uma aposta de futuro quanto um obstáculo estratégico. A direção dos Warriors terá que decidir se confia em seu desenvolvimento ou se opta por uma peça mais alinhada ao presente da franquia.