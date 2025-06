Astro da NBA marca presença em jogo do Brasil na VNL feminina

De férias no Brasil, o grego Giannis Antetokounmpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, time da NBA, marcou presença no duelo entre Brasil e Itália, pela VNL feminina, realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. O astro da liga americana será homenageado com a reabertura da quadra da Praça Cláudio Coutinho, no Leblon, Zona Sul da cidade carioca. O espaço foi revitalizado pela casa de apostas Betano e terá a imagem do jogador gravada no solo. O dono da arte é o artista Neto 78.

Já na terça-feira (4), Giannis vai viajar para São Paulo, onde assistirá a partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Giannis Antetokounmpo no jogo do Brasil no Maracanãzinho (Foto: Reprodução/Globo)

Astro da NBA contará com jatinho de Neymar

Giannis está no Brasil pela primeira vez na vida, e para isso, contará com a ajuda de um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele deve utilizar o jatinho particular de Neymar para fazer o trajeto Rio-São Paulo e assistir o jogo da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Ele veio ao Brasil acompanhado da mãe e dos irmãos e com muita expectativa de aproveitar as duas cidades que vai visitar.

Giannis Antetokounmpo, de boné branco, está no Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Brasil na VNL feminina

O jogo contra a Itália será o mais difícil para a Seleção durante a primeira semana da VNL, que acontece no Rio de Janeiro. Para a partida, a torcida será muito necessária, já que a Itália é a atual campeã olímpica e, assim como o Brasil, está invicta na liga.

