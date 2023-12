Ainda no domingo (3), Davi e Sânia foram eleitos os atletas do ano na modalidade pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), prêmio que será entregue em cerimônia no Rio de Janeiro no próximo dia 15. Como dupla, os dois conquistaram a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Além disso, Davi foi prata com Fabricio Farias na disputa entre as parcerias masculinas, enquanto Sânia obteve o bronze ao lado de Juliana Vieira na competição em duplas femininas.