A delegação brasileira está em busca de uma campanha histórica nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O atual recorde de medalhas de ouro do país em uma edição foram as 54 conquistadas em Lima-2019, no Peru. Agora no Chile, os atletas tentam superar essa marca. Até a tarde desta quinta-feira (26), os brasileiros haviam subido ao lugar mais alto do pódio 15 vezes. Veja abaixo os responsáveis pelas vitórias.