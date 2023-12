— Esse revezamento do 4x200 do Brasil é bem especial porque estamos voltamos a competir em alto nível. Nos últimos cinco anos estamos segurando muito bem no ranking mundial, estamos subindo ao pódio, passando para as finais nos campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, então, uma prova com uma expectativa ótima nas próximas competições, com muita gente forte, competindo e querendo uma vaga nesta prova. No Pan, eu fui um dos integrantes, com Murilo Sartori, Breno Correia e Guilherme “Cachorrão” Costa e também tivemos a presença de Luis Altamir, que nadou pela manhã e nos ajudou a classificar para a final. É uma prova especial para nós e estamos com uma expectativa ótima para os Jogos de Paris — declarou o nadador.