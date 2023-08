A entrevista com Ygor Coelho faz parte do programa “Chamada Olímpica”, fruto da parceria entre o Lance! e o Comitê Olímpico do Brasil (COB): o Lance! Olímpico. Os episódios da série são veiculados semanalmente, sempre às quintas-feiras. O primeiro, com Sophia Medina, saiu no dia 24 de agosto, e o último será lançado no dia 21 de setembro.