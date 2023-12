A dupla André Stein e George Wanderley disputará o Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Doha, no Qatar. O evento, que fecha o calendário em 2023, reúne apenas as 10 melhores duplas do planeta. A parceria do CT Cangaço, em João Pessoa, atualmente está em 6º lugar no ranking internacional e será a única do Brasil no masculino a entrar em quadra no evento.