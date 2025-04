Primeira mulher a assumir o cargo de vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e primeira medalhista olímpica brasileira no pentatlo moderno, Yane Marques tem seu nome marcado na história do esporte brasileiro. Presente no II Fórum Mulher no Esporte, realizado na terça-feira (15), no Rio de Janeiro, ela conversou com o Lance! sobre planejamento e equidade de gênero neste ciclo olímpico.

Yane Marques assumiu a vice-presidência do COB em janeiro deste ano, ao lado do presidente Marco La Porta. Antes de assumir o cargo no Comitê Olímpico Brasileiro, Yane atuou como dirigente esportiva na Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer de Recife, após se aposentar como atleta.

- A gestão está sendo de muita entrega, muito intensa. Estamos com uma boa vontade gigante, a gente queria muito viver isso, então estou gostando e vendo que está valendo a pena. Daqui a pouco a gente vai começar a colher os frutos dessa dedicação, dessa nossa paixão, desse nosso compromisso. Daqui pra frente a gente espera que a gente continue dando passos do tamanho das nossas pernas, com muita responsabilidade, mas pra frente, amadurecendo, crescendo, evoluindo, somando esforços. A gente fala muito de uma gestão colaborativa, compartilhada, a partir de muita escuta.

Yane Marques se aposentou como atleta após Olimpíadas de 2016 (Foto:Alexandre Loureiro/COB)

Equidade de gênero

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), os Jogos Olímpicos de Los Angeles terão, pela primeira vez na história, mais mulheres do que homens e, de acordo com Yane Marques, a busca pela equidade de gênero também é um objetivo do COB.

- A gente está fazendo na prática, o fato de a gente ter um presidente homem e uma vice-presidente mulher, de ter mulheres em cargos de gestão, a gente sai de uma edição olímpica com massiva participação feminina, a expectativa do Comitê Internacional é que para Los Angeles isso vai se repetir. A gente confia nesse debate de amadurecimento, de crescimento.