Gabi exalta a importância de canal no YouTube transmitir jogos do Conegliano

Com o objetivo de aproximar o público brasileiro do vôlei internacional, a ponteira Gabi Guimarães lançou em fevereiro deste ano um canal no YouTube em parceria com a Volleyball World TV. A plataforma disponibiliza os jogos do Conegliano, seu atual clube, no Campeonato Italiano, com narração em português.

A iniciativa surgiu como alternativa à falta de transmissões da liga italiana na televisão brasileira, oferecendo os jogos em formato on demand, sem exibição ao vivo, permitindo que os torcedores acompanhem as partidas quando desejarem. Ao portal MKTEsportivo, Gabi explicou que a parceria com a Volleyball World foi essencial para viabilizar o projeto.

— Para mim foi muito gratificante ter essa parceria com a VolleyballWorld, todas as iniciativas de ter uma divulgação ainda maior do vôlei e das atletas, é muito importante. Então ser uma embaixadora deles é um reconhecimento muito grande para mim, que me deixa muito feliz, mas também com ainda mais responsabilidade com o meu trabalho — afirmou.

Além dos jogos, o canal também exibe conteúdos sobre os bastidores da carreira de uma atleta de alto rendimento. A jogadora contou ainda que conta com uma equipe de apoio para dar suporte à carreira fora das quadras, o que inclui comunicação, assessoria jurídica e gestão de imagem.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Prosecco Doc Imoco - Savino del Bene Scandicci)

— O foco principal sempre será o vôlei, mas estamos encaixando na medida do possível um pouco mais sobre a minha rotina. Nem todo mundo sabe, mas ser atleta profissional vai muito além de somente estar na quadra — disse Gabi, que continuou.

— Desde muito nova eu sempre tive atenção com o cuidado com a minha carreira. Busquei uma assessoria desde que cheguei no Rio de Janeiro, com a Manila Comunicação, além de ter a AMMA e também respaldo jurídico. Nesse projeto com a VolleyballWorld, por exemplo, a AMMA cuidou de tudo para mim, até chegar o momento em que eu participo — completou.

Gabi também comentou a importância do streaming para o crescimento do vôlei. Segundo ela, a possibilidade de acompanhar ligas estrangeiras pela internet ampliou o alcance do esporte.

— Antigamente era impensável acompanhar a liga italiana, japonesa e etc. Hoje isso é possível, grande parte graças às transmissões online. Quanto mais gente assistindo, mais público, mais interesse dos patrocinadores, mais condições para os clubes, e vira uma bola de neve positiva — avaliou.

A ponteira ainda destacou a criação da Major League Volleyball, nova liga profissional que será lançada nos Estados Unidos em 2026, como um exemplo a ser observado.

— Os EUA são uma potência no voleibol, e ainda não tinham um campeonato profissional sólido. Agora estão em busca disso e, sem dúvidas, ficarão ainda mais fortes. Lá existe também um trabalho muito grande de base e também nas universidades. Seria um sonho o Brasil alcançar um modelo como esse, aliando esporte e educação, culminando com o esporte de alto rendimento — finalizou.

Gabi Guimarães em último jogo da semifinal do Italiano de Vôlei (Foto: Vettori)

✅ FICHA DE GABI GUIMARÃES

✏️ Nome completo: Gabriela Braga Guimarães

🗣️ Conhecida como: Gabi

👩 Idade: 30 anos

📆 Data de nascimento: 19 de maio de 1993

📍 Local: Belo Horizonte, Minas Gerais

⚖️ Peso: 59kg

📏 Altura: 1,80m

🏐 Posição: Ponteiro