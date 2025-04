Joanna Maranhão opina sobre mudanças na natação para LA 2028

Entre as principais novidades anunciadas pelo COI para os Jogos Olímpicos de LA 2028 está a inclusão das provas de 50m estilos na natação. Ex-nadadora e dona do melhor resultado feminino em olimpíadas, Joanna Maranhão se pronunciou sobre as mudanças em conversa com o Lance!, durante o II Fórum Mulher no Esporte, realizado pelo COB, nesta terça-feira (15).

- O Brasil, historicamente, sempre foi muito bom e competitivo nas provas de 50m estilos, já teve mundiais de piscina curta que o Brasil ficou praticamente perto dos Estados Unidos no quadro de medalhas. Sempre que uma prova se torna olímpica, a competitividade muda, o mundo inteiro quer competir naquela prova - avaliou.

Apesar dos bons resultados serem favoráveis para o Brasil, Joanna Maranhão alertou para a necessidade de planejamento da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) durante o ciclo olímpico para um bom aproveitamento do novo programa.

- É uma grande oportunidade para o Brasil e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: Como é que a CBDA vai pensar em critérios e fazer a equipe ficar maior? Como eles vão criar essa solução para que os atletas possam treinar com tranquilidade e saber que tem uma vaga para eles representarem o Brasil?

Joanna Maranhão disputou quatro olimpíadas pelo Brasil: nos Jogos de Atenas (2004), quando foi finalista, além de Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016). Ela é uma voz ativa na natação e já foi Presidente do Conselho de Ética do COB.

Outros brasileiros também opinaram

Além de Joanna Maranhão, dois grandes nomes da natação brasileira também se pronunciaram sobre a inclusão das provas de 50m estilos. Na ocasião do anúncio feito pelo COI, Bruno Fratus, medalhista de bronze nos 50m livre nos Jogos de Tóquio e agora treinador nos Estados Unidos, propôs a criação de um grupo exclusivo para velocistas.

- É oficial: agora teremos as provas de 50m estilos nas Olimpíadas! Que belo dia para ser nadador, ou, no meu caso, treinador de natação! Devemos começar um grupo de treino, apenas de velocistas, aqui no Coral Springs? - disse, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Nicholas Santos, lenda da natação e dono de seis títulos mundiais, também repercutiu as mudanças no programa olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028.

- Essa decisão não só diversifica as competições, mas também traz impactos significativos para o esporte, desde o desenvolvimento de nadadores até o entretenimento para o público. As provas de 50m são emocionantes e imprevisíveis, o que aumenta a atenção e gera um mix de ansiedade e prazer, mantendo as pessoas mais envolvidas - escreveu em seu perfil.