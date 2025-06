Carlos Alcaraz garantiu vaga na semifinal de Roland Garros pelo terceiro ano consecutivo após vencer Tommy Paul na quadra Philippe Chatrier em Paris. O espanhol, número 2 do mundo, superou o norte-americano nesta terça-feira (3) com parciais de 6/0, 6/1 e 6/4 em apenas 1 hora e 34 minutos de jogo.

Na próxima sexta-feira, Alcaraz enfrentará o italiano Lorenzo Musetti, número 7 do mundo, que avançou após derrotar o norte-americano Frances Tiafoe por 6/2, 4/6, 7/5 e 6/2. O espanhol lidera o histórico de confrontos contra Musetti por 5 a 1 no circuito ATP, incluindo duas vitórias na atual temporada de saibro: na final de Monte Carlo e na semifinal de Roma.

Alcaraz pode chegar ao quinto título de Grand Slam

Com esta vitória, Alcaraz chega à sua sétima semifinal de Grand Slam na carreira. O espanhol já conquistou quatro títulos deste porte: dois em Wimbledon, um em Roland Garros e outro no US Open. Ele também disputou outras duas semifinais em torneios do Grand Slam, em Paris e Nova York, ambas em 2023.

A sequência de Alcaraz no circuito agora soma 11 vitórias consecutivas. Antes de Roland Garros, o espanhol foi campeão em Roma há pouco mais de duas semanas. Durante a temporada de saibro, também venceu o torneio de Monte Carlo e foi finalista em Barcelona, ficando fora do Masters 1000 de Madri por lesão no adutor.

Como foi o jogo

O atual campeão do torneio demonstrou total controle durante o confronto contra o 12º colocado no ranking. Alcaraz precisou de apenas 55 minutos para vencer os dois primeiros sets. No primeiro, aplicou um 6/0, perdendo apenas um ponto em seu serviço. No segundo, manteve a pressão e fechou em 6/1.

O domínio do espanhol de 22 anos ficou evidente pela criação de 10 oportunidades de quebra, das quais converteu cinco. Paul não conseguiu criar nenhum break-point durante toda a partida. Esta vitória representa o quarto triunfo consecutivo de Alcaraz sobre o norte-americano, ampliando seu retrospecto para cinco vitórias em sete confrontos diretos.

O público na quadra central de Roland Garros inicialmente apoiou Paul na esperança de um jogo mais equilibrado, mas as jogadas de Alcaraz logo conquistaram a torcida presente na sessão noturna.

Tommy Paul, 28 anos, encerra sua participação com a melhor campanha da carreira no torneio parisiense. O norte-americano, campeão juvenil em Paris há uma década, nunca havia ultrapassado a terceira rodada na chave principal de Roland Garros até esta edição.