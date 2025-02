Vice de Eduardo Paes se reúne com comissário da NFL: ‘Novidade para o Rio’

O vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, e o secretário de esportes da cidade, Guilherme Schleder, se reuniram com Roger Goodell, comissário da NFL. O encontro foi publicado neste domingo (9) nas redes sociais por Eduardo Paes, que falou em "novidades para o Rio".

- O que será que o vice-prefeito Eduardo Cavaliere e o secretário de esportes Guilherme Schleder foram conversar em New Orleans no Super Bowl com Roger Goodell, comissário da NFL? Sinais de que vem novidade para o Rio - escreveu Eduardo Paes na rede social "X".

Em 2024, São Paulo recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O Lance! apurou que a liga fará mais um jogo no país este ano, com mando de campo do Los Angeles Chargers.

Como chegam Eagles e Chiefs para o Super Bowl LIX?

O Philadelphia Eagles está de volta ao Super Bowl após duas temporadas. Em 2022, a equipe da Pensilvânia bateu na trave e viu os Chiefs vencerem, de virada, por 38 a 35. Na temporada seguinte, os Eagles começaram a temporada voando, mas na reta final, o time sofreu uma derrocada e foram eliminados de forma precoce no Wild Card, para o Tampa Bay Buccaneers.

Em busca de repetir o feito de 2017, os Eagles chegaram para 2024 em busca de redenção. A franquia foi a mandante da partida realizada em São Paulo, onde derrotaram o Green Bay Packers. Mesmo com a vitória na primeira semana, o início de temporada foi irregular e a comissão técnica foi contestada. Porém, Philadelphia recuperou-se e chegou nos playoffs com uma das melhores campanhas da NFC.

Na pós-temporada, os Eagles jogaram todas as partidas em casa, no Lincoln Financial Field. A equipe de Jalen Hurts e Saquon Barkley eliminou os Packers, no Wild Card, o Los Angeles Rams, no Divisional Round, e o Washignton Commanders, na final da NFC.