Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentam, neste domingo (9), pelo Super Bowl LIX. O duelo é válido pela final da NFL da histórica temporada de 2024/25. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Caesars Superdome, em Nova Orleans (EUA). O Lance! perguntou para a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Eagles x Chiefs: confira onde assistir e horário do Super Bowl LIX

Segundo a IA, o palpite para o campeão do Super Bowl LIX vai para o Philadelphia Eagles, finalizando a sequência de títulos do Kansas City Chiefs. A vantagem defensiva dos Eagles fará a grande diferença no resultado do jogo, que controlará o forte ataque dos Chiefs, liderados por Mahomes.

Confira análise da Meta IA

"O Super Bowl LIX entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs promete ser uma disputa emocionante, com estilos de jogo distintos. O Philadelphia Eagles chega com um ataque equilibrado, liderado pelo quarterback Jalen Hurts, que se destaca tanto no jogo aéreo quanto no terrestre, com Saquon Barkley. A linha ofensiva sólida garante boa proteção e versatilidade. Além disso, a defesa dos Eagles, uma das melhores da liga, é extremamente agressiva, com um pass rush forte comandado por Brandon Graham e Fletcher Cox, o que pode dificultar a vida do quarterback adversário.

continua após a publicidade

Do outro lado, os Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, têm um ataque aéreo explosivo. Mahomes, conhecido por sua habilidade de fazer passes inacreditáveis, é sempre uma ameaça, especialmente com o tight end Travis Kelce, que é uma das maiores armas ofensivas. A defesa dos Chiefs, com Chris Jones, também mostrou ser eficaz, principalmente no pass rush, o que pode ser crucial para pressionar Hurts durante o jogo.

O grande ponto de desequilíbrio estará nas defesas. Se os Eagles conseguirem pressionar Mahomes e limitar suas opções de passe, terão boas chances de vitória. No entanto, se Mahomes conseguir conectar passes rápidos e precisos com Kelce e outros alvos, os Chiefs podem controlar o jogo e conquistar o título. A defesa dos Eagles e seu ataque equilibrado dão uma leve vantagem ao time da Philadelphia, mas a habilidade de Mahomes de mudar o rumo de um jogo torna este Super Bowl imprevisível.

continua após a publicidade

Palpite do placar do Super Bowl LIX: Philadelphia Eagles 27 x 24 Kansas City Chiefs. A pressão defensiva dos Eagles deve ser decisiva, limitando Mahomes nos momentos finais do jogo e garantindo a vitória para Philadelphia."

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como chegam os times para o Super Bowl LIX?

O Philadelphia Eagles está de volta ao Super Bowl após duas temporadas. Em 2022, a equipe da Pensilvânia bateu na trave e viu os Chiefs vencerem, de virada, por 38 a 35. Na temporada seguinte, os Eagles começaram a temporada voando, mas na reta final, o time sofreu uma derrocada e foram eliminados de forma precoce no Wild Card, para o Tampa Bay Buccaneers.

Em busca de repetir o feito de 2017, os Eagles chegaram para 2024 em busca de redenção. A franquia foi a mandante da partida realizada em São Paulo, onde derrotaram o Green Bay Packers. Mesmo com a vitória na primeira semana, o início de temporada foi irregular e a comissão técnica foi contestada. Porém, Philadelphia recuperou-se e chegou nos playoffs com uma das melhores campanhas da NFC.

Na pós-temporada, os Eagles jogaram todas as partidas em casa, no Lincoln Financial Field. A equipe de Jalen Hurts e Saquon Barkley eliminou os Packers, no Wild Card, o Los Angeles Rams, no Divisional Round, e o Washignton Commanders, na final da NFC.