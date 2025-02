Game da NFL faz simulação do Super Bowl LIX; confira o resultado

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles vão se enfrentar no Super Bowl LIX, às 20h30 (de Brasília) no domingo (9), no Caesars Superdome, em Nova Orleans (EUA). Nas vésperas do duelo, a Eletronic Arts, empresa que produz os jogos da NFL, fez a tradicional simulação da grande final. No game, a franquia da Pensilvânia levou o troféu pela segunda vez na história. Apesar da previsão, a EA não tem bom aproveitamento em prever a decisão.

🏈 Simulação do Super Bowl

Na simulação feita no "Madden NFL 25", o Philadelphia Eagles levou o Super Bowl sobre o Kansas City Chiefs por um placar apertado, 23 a 21. Além do resultado, o game simulou que Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, foi eleito o MVP da final. Se o jogo acertar, este será o segundo título de Philadelphia, que venceu o troféu em 2018.

Jalen Hurts e Patrick Mahomes se enfrentam neste domingo (9) no Super Bowl LIX. (Foto: Kevin Sabitus/NFL)

🏈 Precisão das simulações

Caso a torcida dos Chiefs estiverem desanimados com o resultado, a franquia de jogos da NFL não tem uma precisão tão grande, pelo contrário. Desde 2011, quando foi feita a primeira previsão, a Eletronic Arts acertou seis e errou sete resultados Super Bowls. Inclusive, no Super Bowl LVII, entre Kansas City e Philadelphia, o game previu a vitória dos Eagles, por 31 a 17, mas na realidade, a partida foi 38 a 35 para os Chiefs.

Veja todas as simulações do Madden NFL: